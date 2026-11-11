Μοσχοβίτης στο Gazz Floor by Novibet: «Ο ΠΑΟΚ ψάχνει για το καλύτερο στην αγορά»

Ο Νίκος Μοσχοβίτης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τις μεταγραφικές υποθέσεις που...τρέχουν στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως έχει βγει εδώ και καιρό στην αγορά, ψάχνοντας για τον κατάλληλο παίκτη.

Τις τελευταίες ημέρες και ειδικά μετά τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, αρκετά δημοσιεύματα συνέδεσαν τον ΠΑΟΚ με παίκτες όπως τον Κρις Τζόουνς του Ερυθρού Αστέρα ή τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος παραμένει ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Νίκος Μοσχοβίτης μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet όλο το ρεπορτάζ σχετικά με τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται για τον Δικέφαλο του Βορρά, τονίζοντας πως η ομάδα από τη Θεσσαλονική έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για παίκτη.

Όπως τόνισε μάλιστα, ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πάρει κάποιον παίκτη απλά για να γεμίσει το ρόστερ του, αλλά αντιθέτως ψάχνει τον κατάλληλο άνθρωπο που θα ταιριάξει στο σύνολο της ομάδας και θα γίνει βασικό μέλος της μηχανής του Αντρέα Τρινκιέρι.