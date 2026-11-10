Λιντέλ: «Δεν μας αρέσει να χάνουμε»

Ο Ι Τζέι Λιντέλ αναφέρθηκε στην πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά και στην κουλτούρα που καθημερινά χτίζεται στον Άρη.

O Αμερικανός φόργουορντ του Άρη αγωνίζεται για πρώτη φορά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κι έχοντας πλέον επαρκές δείγμα αγώνων, ρωτήθηκε για τη νέα εμπειρία του.

«Ήταν μία πρόκληση για μένα. Δεν είχα παίξει ξανά στην Ευρώπη. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο στην καριέρα μου. Πρέπει να προσαρμοστώ στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού και κυρίως στον τομέα των επαφών και στα φάουλ. Θέλω να είμαι επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας και στις δύο πλευρές του παρκέ. Υπάρχουν πράγματα στα οποία θέλω να βελτιωθώ. Αμυντικά θέλω να είμαι από τους καλύτερους παίκτες του Eurocup», είπε αρχικά ο Λίντελ.

Σε ερώτηση για τον αγώνα με την ήττα από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ και την αντίδραση με τη Δόξα Λευκάδας, απάντησε ότι… «δεν μας αρέσει να χάνουμε. Η ομάδα απάντησε μετά την ήττα από τη Χαποέλ η οποία μας δίδαξε πράγματα. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια σκληρή ομάδα».

Καθώς ο τραυματισμός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου τον… έφερε κοντά στη θέση «3», καταρχήν ευχήθηκε… «να γυρίσει ο Βασίλης το συντομότερο δυνατό για να κάνουμε και τον διαγωνισμό στο σουτ που συνηθίζουμε στις προπονήσεις», για να συμπληρώσει. «Είναι ένας καινούργιος ρόλος και προσπαθώ να βελτιώνομαι. Από την άλλη, δεν είναι άγνωστος για μένα. Σημασία έχει η βοήθεια στην ομάδα».