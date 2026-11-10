Ιστορία Πετρόπουλου στο Gazzetta Magazino για τη φυγή του Τζόρβα όταν έφυγε ο Βαρδινογιάννης

Ο Αντώνης Πετρόπουλος αποκάλυψε στο Gazzetta Magazino μια ιστορία με μια συζήτηση που είχε με τον Αλέξανδρο Τζόρβα, όταν ήταν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Μια ιδιαίτερη ιστορία από τα χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό θυμήθηκε ο Αντώνης Πετρόπουλος και αποκάλυψε στο χθεσινό Gazzetta Magazino (9/11), αναφερόμενος σε μια συζήτηση που είχε με τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αποχώρηση της οικογένειας Βαρδινογιάννη από τη διοικητική ηγεσία του συλλόγου και οι προβληματισμοί που υπήρχαν τότε στο εσωτερικό της ομάδας.

Ο Τζόρβας του είχε εκμυστηρευτεί πως σκόπευε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, καθώς θεωρούσε ότι η αποχώρηση Βαρδινογιάννη θα έφερνε σημαντικές αναταράξεις. Μάλιστα, φέρεται να είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι από εκείνο το σημείο και μετά θα ξεκινούσαν τα προβλήματα για το «τριφύλλι».

Η συγκεκριμένη ιστορία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς όσα ακολούθησαν στον Παναθηναϊκό και τις συνεχείς ανακατατάξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πετρόπουλος είχε ζήσει από κοντά εκείνη τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία άλλαξαν πολλά στο εσωτερικό της ομάδας.