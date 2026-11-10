Ιστορία Πετρόπουλου στο Gazzetta Magazino για τη φυγή του Τζόρβα όταν έφυγε ο Βαρδινογιάννης
Μια ιδιαίτερη ιστορία από τα χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό θυμήθηκε ο Αντώνης Πετρόπουλος και αποκάλυψε στο χθεσινό Gazzetta Magazino (9/11), αναφερόμενος σε μια συζήτηση που είχε με τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αποχώρηση της οικογένειας Βαρδινογιάννη από τη διοικητική ηγεσία του συλλόγου και οι προβληματισμοί που υπήρχαν τότε στο εσωτερικό της ομάδας.
Ο Τζόρβας του είχε εκμυστηρευτεί πως σκόπευε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, καθώς θεωρούσε ότι η αποχώρηση Βαρδινογιάννη θα έφερνε σημαντικές αναταράξεις. Μάλιστα, φέρεται να είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι από εκείνο το σημείο και μετά θα ξεκινούσαν τα προβλήματα για το «τριφύλλι».
Η συγκεκριμένη ιστορία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς όσα ακολούθησαν στον Παναθηναϊκό και τις συνεχείς ανακατατάξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πετρόπουλος είχε ζήσει από κοντά εκείνη τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία άλλαξαν πολλά στο εσωτερικό της ομάδας.
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