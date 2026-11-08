Δεν ήταν η πρώτη, ούτε η δεύτερη αλλά η τρίτη φορά που ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε άπαντες να μην αξιολογούν τους παίκτες του βάσει των αριθμών της στατιστικής.

Το χαρτί της στατιστικής είναι χρήσιμο ως προς τη στοιχειοθέτηση μιας κριτικής, όχι όμως και επαρκές για την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας ενός αθλητή στον αγώνα. Το μάτι του προπονητή πάντα βλέπει διαφορετικά ένα παιχνίδι και το κριτήριό του εξαρτάται από το επίπεδο ανταπόκρισης ενός παίκτη στη συνολική τακτική. Η άποψή του για ένα play δεν διαμορφώνεται μόνο από το αποτέλεσμα αλλά από τις προϋποθέσεις μιας εκτέλεσης. Παραδείγματος χάρη, μέχρι στιγμής ο Άρης είναι εκ των κορυφαίων ομάδων στην Ευρώπη στη δημιουργία ελεύθερων σουτ στην επίθεση. Στα… μετ’ όπισθεν, η άμυνα με αλλαγές χαρακτηρίζεται αποτελεσματική βάσει του παθητικού κυρίως όμως των προϋποθέσεων υπό τις οποίες υποχρεούται ο αντίπαλος να εκτελέσει.

Πρόσφατα, στην ιστοσελίδα του Eurocup υπήρξε ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Άρη στην άμυνα με τη σημείωσε ότι οι «κίτρινοι» δέχονται 0.15 πόντους/κατοχή λιγότερους σε σχέση με το αναμενόμενο. Κυρίως όμως έχει την ικανότητα να αντιστρέφει τους ρόλους όταν ο αντίπαλος έχει την κατοχή της μπάλας καθώς μέσα από την ασφυκτική άμυνα ή το κλέψιμο, αυξάνει τις πιθανότητές για δικό του καλάθι.

Είναι φανερό ότι ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του δίνουν έμφαση – αποκλειστικά και μόνο – στα λεγόμενα advanced stats και στην αντίδραση του κάθε παίκτη σ’ αυτό που του ζητούν. Παραδείγματος χάρη, στην πρώτη περίοδο της νίκης στη Λευκάδα, δεν του άρεσε η ταχύτητα των αλλαγών στην άμυνα και το εύκολο σουτ που δημιούργησε ο αντίπαλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι επρόκειτο για μεμονωμένη ευθύνη. Αυτό βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο κι έτσι η Δόξα των 23 πόντων της πρώτης περιόδου, περιορίστηκε μόλις στους 12 στην αντίστοιχη δεύτερη.

Μένοντας στο ίδιο παιχνίδι, αν κανείς ρίξει μια ματιά στα νούμερα του Κεμ Μπιρτς, πιθανόν, θα εκτιμήσει ότι ο Καναδός έκανε μέτριο παιχνίδι με δύο πόντους και τρία ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής. Κι όμως ο Μπιρτς ήταν στο παρκέ στο συντριπτικό μέρος της δεύτερης περιόδου όπου ο Άρης «καθάρισε» το παιχνίδι, στο ψηλό σχήμα που χρησιμοποίησε ο 44χρονος τεχνικός ο οποίος εστιάζει στην αποτελεσματικότητα των σχημάτων και στη δημιουργία συνθηκών για την ανταπόκριση στους βασικούς άξονες της τακτικής του. Πιεστική άμυνα και μέσα από αυτή, δημιουργία πλεονεκτήματος στην επίθεση.

Καταλήγοντας επί του αγώνα στη Λευκάδα, ήταν ευδιάκριτα και τα όρια στους χρόνους συμμετοχής των παικτών. Σε κάποιες περιπτώσεις επιτεύχθηκε ο στόχος, σε άλλες όχι. Σαν δηλαδή τα 28 λεπτά συμμετοχής του Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ έπειτα από τα 35’ στο Βελιγράδι με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Αυτή η συνθήκη δημιουργήθηκε λόγω των απουσιών. Αυτή του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είναι σημαντικότατη γιατί επιβαρύνει τόσο τον Αμερικανό όσο και τους Λιντέλ, Μοκόκα. Η αντίστοιχη του Λευτέρη Μποχωρίδη είναι εξίσου σημαντική. Στη Λευκάδα απουσίασε και ο Ματ Μόργκαν κι έτσι, Πουλιανίτης και Χατζηλάμπρου πήραν συνολικά περί των 13 λεπτών συμμετοχής, όσα πήρε μόνος του ο Στέφαν Γιόβιτς.

Η διεύρυνση του rotation δεν ήταν απλά επιλογή αλλά και ανάγκη για τη διατήρηση των παικτών ενόψει του δύσκολου προγράμματος που ολοκληρώνει την πρώτη φάση των επίσημων υποχρεώσεων έως και τη διακοπή. Ο Άρης έχει μπροστά του τέσσερα απαιτητικά παιχνίδια υποδεχόμενος της Ρίγα Ζέλι και Λε Μαν για το Eurocup και απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στην Basket League. Φαινομενικά, ευκολότερο όλων φαίνεται αυτό της Τετάρτης απέναντι στους Λετονούς, αλλά δεν είναι. Η Ρίγα Ζέλι έχει 50% αποτελεσματικότητας στους πρώτους έξι αγώνες της διοργάνωσης και κρίθηκαν στις 1-2 κατοχές τα παιχνίδια στα οποία έκανε τις δύο από τις τρεις ήττες που γνώρισε.