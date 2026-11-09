Ο Ματ Μόργκαν επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη και είναι πλέον στη διακριτική ευχέρεια του Βασίλη Σπανούλη η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι.

Ο τραυματισμός του Αμερικανού γκαρντ στον εκτός έδρας αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ δεν ήταν σοβαρός και είναι αλήθεια ότι στον Άρη ανάσαναν όταν είδαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία είχε υποβληθεί. Ο Ματ Μόργκαν συμμετέχει στις προπονήσεις του Άρη, είναι εξαιρετικά πιθανό να συμπεριληφθεί στη 12αδα του αγώνα (11/11, 20:00) με τη Ρίγα Ζέλι και μένει να φανεί η διαχείρισή του από τον Βασίλη Σπανούλη.

Στη διάθεση του 44χρονου τεχνικού βρίσκεται πλέον και ο Λευτέρης Μποχωρίδης μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Επίσης πρόκειται για μια υπόθεση η οποία απαιτεί διαχείριση δεδομένου του ότι ο έμπειρος γκαρντ έμεινε εκτός δράσης για τρεις εβδομάδας.