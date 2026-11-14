ΠΑΟΚ: Το τελετουργικό με τον κόσμο και μέσα στη Καρδίτσα (vid)

Ομάδα και κόσμος του ΠΑΟΚ, πανηγύρισαν μαζί το διπλό επί της Καρδίτσας (69-74) και το 7/7 στο πρωτάθλημα, μετά το τέλος του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 69-74 και από το "Ι. Μπουρούσης", έκανε το 7-0 στο πρωτάθλημα και παρέμεινε μόνος του στην κορυφή της GBL, με τον κόσμο του να το πανηγυρίζει έντονα στις κερκίδες του γηπέδου.

Πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ έκαναν το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από κοντινότερες περιοχές, για να στηρίξουν την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, η οποία μετά τη νίκη, έκανε το... γνωστό τελετουργικό που γίνεται και στην Θεσσαλονίκη.

"Η αγαπημένη μας ρουτίνα" ανέφερε η "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ και στο σχετικό βίντεο που ανάρτησε στα social media, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω: