Καλάθης: «Όλο και βελτιώνεται η συνεργασία με τους συμπαίκτες μου»

Ο Νικ Καλάθης είχε 10 ασίστ στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας (69-74) και μίλησε τόσο για την προσαρμογή όλων, όσο και για την πολύ απαιτητική συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής γκαρντ...

Για τη νίκη επί της Καρδίτσας: «Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Ξέραμε ότι αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, ειδικά στην έδρα της, και θέλαμε να έρθουμε εδώ και να πάρουμε τη νίκη. Περιμέναμε ένα πολύ σκληρό και δυναμικό παιχνίδι. Θεωρώ ότι παίξαμε καλά, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, και αξίζαμε τη νίκη».



Για το κλειδί της επικράτησης: «Νομίζω ότι το σημαντικότερο ήταν πως ανταποκριθήκαμε στη δύναμη και στο physical παιχνίδι τους. Στην άμυνα καταφέραμε να τους αντιμετωπίσουμε και στην επίθεση βρήκαμε αυτά που θέλαμε. Δεν θεωρώ ότι σουτάραμε ιδιαίτερα καλά απόψε, αλλά κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να κερδίσουμε».

Για την πίεση που άσκησε η Καρδίτσα: «Είναι μια καλή ομάδα, που έχει κερδίσει δυνατούς αντιπάλους. Εμείς θέλαμε να ανταποκριθούμε στο δυναμικό παιχνίδι της, να προστατεύσουμε την μπάλα και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά».

Για την παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι: «Ήταν καταπληκτικοί! Μας υποστήριζαν και μας εμψύχωναν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι δίπλα μας όλη τη σεζόν και μας δίνουν αυτή την επιπλέον ώθηση που χρειαζόμαστε σε τέτοια παιχνίδια. Ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας και αυτό ήταν υπέροχο».

Για το αήττητο των επτά νικών και το ντέρμπι με τον Άρη που ακολουθεί: «Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το Eurocup απέναντι στη Μανρέσα. Η προσοχή μας είναι εκεί. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι, θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι. Κάθε ντέρμπι είναι συναρπαστικό, ο κόσμος μας θα είναι εκεί και θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας απέναντι στη Μανρέσα».

Για τις 10 ασίστ που μοίρασε και την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δεν ήξερα ότι είχα φτάσει τις 10 ασίστ. Προφανώς δεν έπαιξα τόσο καλά απόψε, έχασα και κάποια εύκολα λέι απ. Ωστόσο, όσο περισσότερο συνηθίζω τους συμπαίκτες μου, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι βελτιώνεται η συνεργασία μας, μαθαίνω καλύτερα τον τρόπο που αγωνίζονται και πως μπορώ να τους βοηθήσω ώστε να κάνω το παιχνίδι πιο εύκολο για εκείνους».