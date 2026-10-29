Ο Παναθλητικός επικράτησε της Μπροντ να Σάβι με 79-63 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο EuroCup Γυναικών αλλά και στην Ευρώπη συνολικά.

Ο Παναθλητικός του Γιώργου Βελτσίστα, επιβλήθηκε με 79-63 της Μπροντ να Σάβι και σημείωσε την πρώτη του νίκη στο φετινό EuroCup Γυναικών αλλά την παρθενική του στα ευρωπαϊκά σαλόνια και πήρε πλεονέκτημα στον δρόμο για την 3η θέση του ομίλου, που είναι πιθανό να τη φέρει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθλητικό ήταν η Εσμέρι Μαρτίνεθ με 18 πόντους, με την Αμάντα Ζαουί να προσθέτει άλλους 16, όσους και η Ναταλία Μαρτίσκοβα.

Από την πλευρά της Μπροντ να Σάβι, που έπαιξε με μόλις 6 παίκτριες -κι αυτό γιατί η πρωταγωνίστρια με 16 πόντους Ζάι Γκριν αποβλήθηκε με 5 φάουλ- στους 15 σταμάτησαν οι Λάιλα Φέλια και από 13 είχαν οι Άνα Βιργιόχε και Άννα Βοΐτουλεκ.

Ο επόμενος αγώνας του Παναθλητικού είναι την Τετάρτη (4/11, 20:15) ξανά στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο την Χάνθερμ.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 39-29, 59-42, 79-63