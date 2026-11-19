Ο Λέτο δεν θα έχει στη διάθεση του πέντε τιμωρημένους για τον αγώνα της Κηφισιάς Tutu Deals με τον ΠΑΟΚ. Το ιατρικό δελτίο και οι διεθνείς που θα κάνουν μία προπόνηση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της Κηφισιάς Tutu Deals για την απαιτητική αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (22/11, 19:30). Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει αρκετούς αγωνιστικούς «πονοκεφάλους», καθώς καλείται να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες.

Αρχικά, το κλαμπ των Βορείων Προαστίων θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη χωρίς πέντε τιμωρημένους ποδοσφαιριστές. Στο ποινολόγιο της Λίγκας βρίσκονταν ήδη τα ονόματα των Τζέρεμι Αντόνισε, Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη, Τιάγκο Μάνσο και Ζέρσον Σόουζα, ενώ προστέθηκε και αυτό του Άνχελο Σαγκάλ, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο «διπλό» επί του Βόλου Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέρος του βασικού «κορμού» της ομάδας και, συνεπώς, οι απουσίες τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Φυσικά, το σκεπτικό πίσω από την επιλογή να δηλωθούν οι συγκεκριμένοι παίκτες στο ματς με τον ΠΑΟΚ είναι απόλυτα κατανοητό και... ποδοσφαιρικό.

Η Κηφισιά Tutu Deals επέλεξε να έχει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους στις αναμετρήσεις με αντιπάλους που βρίσκονται πιο κοντά στα... μέτρα της, σε σύγκριση με το ήδη πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Πριν από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Σέμπα είχε το εκτός έδρας ματς με τον Βόλο Elabet, στο οποίο πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο. Στη συνέχεια, θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη και, τέλος, θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (oι Κυπελλούχοι θα προέρχονται από το ματς με την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ»). Ανάλογη επιλογή είχε γίνει και όταν ο Ιμάμ Γιάγκνε είχε συμπληρώσει κάρτες και είχε δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Από εκεί και πέρα, αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Ο νεαρός αριστερός μπακ ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ο οποίος του στέρησε τη συμμετοχή στην Εθνική Ελπίδων, παρά την αρχική του κλήση. Έτσι, η παρουσία του στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται επίσης τα ονόματα των Μιχάλη Πατήρα και Γιον Ντε Λουίς, καθώς και των Παύλου Μαυρουδή και Αλέξανδρου Πόθα.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τρεις διεθνείς δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Ο λόγος για τους Ζόρντι Εμπουλά (Κονγκό), Μόιζες Ραμίρεζ (Εκουαδόρ) και Ρόκσον Βαν Άιμα (Κουρασάο). Και οι τρεις αναμένεται να επιστρέψουν από τα (μακρινά) ταξίδια τους την Παρασκευή (20/11) και, συνεπώς, θα έχουν κάνει μόλις μία προπόνηση πριν από το ματς της Τούμπας.