ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του Eurocup
Ο ΠΑΟΚ πήγε για μια μεγάλη ανατροπή μέσα στην Τουρκία, αλλά τελικά το τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση, βρήκε σίδερο και έτσι η ομάδα του Τρινκιέρι ηττήθηκε με 84-81 από τη Μπαχτσεσεχίρ. Σε ένα παιχνίδι που ο Όσμαν σταμάτησε στους 30 πόντους.
Με αυτήν την ήττα ο ΠΑΟΚ πήγε στο 3-2 και οι Τούρκοι ανέβηκαν στο 4-1, όντας στην κορυφή.
Η βαθμολογία
1. Μπαχτσεσεχίρ 4-1
2. ΠΑΟΚ 3-2
3. Λιετκαμπέλις 3-1
4. Μανρέσα 2-2
5. Ουλμ 2-2
6. Ρόμα 2-2
7. Μπόσνα 1-3
8. Μπάλκαν 0-4
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