ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του Eurocup

ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του Eurocup

Νίκος Καρφής
ΠΑΟΚ: Η βαθμολογία στον όμιλο του Eurocup

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Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Eurocup.

Ο ΠΑΟΚ πήγε για μια μεγάλη ανατροπή μέσα στην Τουρκία, αλλά τελικά το τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση, βρήκε σίδερο και έτσι η ομάδα του Τρινκιέρι ηττήθηκε με 84-81 από τη Μπαχτσεσεχίρ. Σε ένα παιχνίδι που ο Όσμαν σταμάτησε στους 30 πόντους.

Με αυτήν την ήττα ο ΠΑΟΚ πήγε στο 3-2 και οι Τούρκοι ανέβηκαν στο 4-1, όντας στην κορυφή.

Η βαθμολογία

1. Μπαχτσεσεχίρ 4-1

2. ΠΑΟΚ 3-2

 

3. Λιετκαμπέλις 3-1

4. Μανρέσα 2-2

5. Ουλμ 2-2

6. Ρόμα 2-2

7. Μπόσνα 1-3

8. Μπάλκαν 0-4

@Photo credits: INTIME
     

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