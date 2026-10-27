Σπανούλης: «Πάντα μ’ ενδιαφέρει ο τρόπος που παίζουμε»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στο σερί των νικών καθώς (για την ώρα) έδειξε ότι δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο προσθήκης παίκτης.

Στη σημερινή Media Day της ΚΑΕ Άρης ενόψει του αγώνα (28/10, 19:30) με την Τσεντεβίτα Ολίμπια, ο Βασίλης Σπανούλης υποστήριξε αρχικά ότι το 0-4 της Τσεντεβίτα δεν είναι αντιπροσωπευτικό της ποιότητάς της. «Είναι μια ομάδα με έναν καλό προπονητή. Αυτό το 0-4 στην αρχή δεν την αντιπροσωπεύει. Είναι καλύτερη ομάδα Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα που κάνουμε εμείς καλά, να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά και να βελτιωνόμαστε», είπε αρχικά και ρωτήθηκε για την ετοιμότητα του Στέφαν Γιόβιτς. «Όταν μια ομάδα παίζει καλά, αισθάνεται καλά ο κάθε παίκτης, υπάρχει μια ομαδικότητα κι ένα καλό κλίμα και σωστή και ομαλή λειτουργία, είναι πολύ πιο εύκολο για έναν παίκτη να μπει σε μια ομάδα και να προσαρμοστεί. Μετά είναι και στο δικό του το μυαλό πώς θα προσαρμοστεί και να καταλάβει τον ρόλο του. Ο Στέφαν τα έχει καταλάβει όλα αυτά, γι’ αυτό έπαιξε καλά».

Σε ερώτηση για το σερί των νικών, απάντησε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει ο τρόπος παιχνιδιού. «Εντάξει, δε μου λέει κάτι εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ο τρόπος που παίζουμε. Μπορεί να μην παίζεις καλά, να κερδίζεις και μετά αυτό να το βρεις μπροστά σου, όπως επίσης να παίζεις καλά αλλά να μην κερδίζεις. Πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που παίζεις, να αποκτήσουμε σταθερότητα και να παίζουμε με τον σωστό τρόπο γιατί μ’ αυτόν θα πορευτούμε στη διάρκεια της χρονιάς».

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για το αν υφίσταται το ενδεχόμενο προσθήκης. «Δεν γνωρίζω τι κυκλοφορεί. Είναι δική σας δουλειά. Εμείς δουλεύουμε με τα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Έχουμε ένα γεμάτο ρόστερ και εμπιστευόμαστε τους παίκτες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και όλους τους παίκτες διαθέσιμους», ενώ αναφέρθηκε και τους τραυματίες. «Ο Νένο είχε μια ενόχληση στη μέση του, είναι καλύτερα και προπονήθηκε ενώ οι υπόλοιποι παίκτες είναι σε διαδικασία επανασύνταξης για να καταλήξει για τη διαχείριση των νικών. «Δεν υπάρχει ενθουσιασμός, ούτε απογοήτευση. Πρέπει να έχουμε πνευματική ισορροπία και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

