Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Ο χαρακτήρας χτίζεται στις ήττες»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εξήγησε την αγωνιστική εικόνα του Άρη σημειώνοντας ότι τελικά, ίσως, η ήττα από την Καρδίτσα βοήθησε στο σερί των νικών που ακολούθησε.

Μιλώντας στη σημερινή Media Day της ΚΑΕ Άρης, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε αρχικά για το σερί των νικών παράλληλά της αγωνιστικής κατάστασης της ομάδας κι αν περίμενε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η ομάδα θα έφτασε σε τόσο υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. «Σίγουρα ήταν δύσκολο στην αρχή. Θέλει πολλές αλλαγές να προσαρμοστείς, αλλά σίγουρα βοήθησε και η πρώτη αγωνιστική. Όταν αρχίζεις να παίζεις καλά στα φιλικά, σε πάει λίγο πίσω. Αλλά ήταν πολύ καλό για μας», είπε και ρωτήθηκε για το αν τελικά η ήττα από την Καρδίτσα έφερε την προσγείωση.

«Δεν ήταν μόνο ο εκνευρισμός. Πολλοί τα βλέπουν πολύ μαύρο και άσπρο. Είναι στη μέση. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο εύκολο (να κερδίζεις). Ξέρεις το ταλέντο και την ομάδα που έχεις και όταν παίζεις πολύ καλά μπορεί να χάσεις. Δεν έχει συμβόλαιο με τη νίκη, αλλά πρέπει να κερδίζεις. Είναι σημαντικό να έχεις αυτή την κουλτούρα. Πρέπει να δημιουργήσεις αυτό το συναίσθημα κι αυτό δεν καλλιεργείται μόνο από το να παίζεις καλά. Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου χτίζεται όταν δεν είναι καλά, όχι όταν όλα πάνε καλά».

Σε ερώτηση για το σερί των νικών και τους χαμηλούς τόνους του Βασίλη Σπανούλης. «Το μότο του προπονητή και η βελτίωση, πάντα. Αυτά κοιτάμε». Σχετικά με την κατανομή ρόλων και την αφοσίωση όλων των παικτών σ’ αυτό που τους αντιστοιχεί, σημείωσε ότι… «το μπάσκετ έχει αλλάξει. Θέλει φρεσκάδα και συνέχεια. Βλέπεις ότι πλέον κανείς δεν παίζει σαράντα λεπτά. Γι’ αυτό δε θα φαίνεται όταν κάποιοι είναι εκτός. Έχεις χτίσει μια ομάδα, όπου όλοι μπορούν να βασιστούν σε όλους. Πολλοί λένε ότι είναι νικητές, αλλά θέλουν τη νίκη με τον δικό τους τρόπο».

Σχετικά με το παιχνίδι με την Τσεντεβίτα απάντησε ότι… «θα τα δούμε όλα μαζί με την ομάδα. Αλλά είναι πολύ λογικό να σκέφτεσαι ήττες, νίκες. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε. Ξέρω ότι έχει παράδοση, είναι καλή ομάδα, αλλά εμείς πάμε να κάνουμε το παιχνίδι μας».