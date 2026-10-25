ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 69-65: Ιστορική νίκη του Δικεφάλου απέναντι στις Ερυθρόλευκες!
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Ηρωικός ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, με τις Θεσσαλονικιές να υποχρεώνουν τον Ολυμπιακό σε ήττα με 69-65 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.
Ο ψυχωμένος ΠΑΟΚ κατάφερε στην 4η αγωνιστική της Α1 γυναικών αυτό που δεν είχε καταφέρει ποτέ στην ιστορία του, νικώντας τον Ολυμπιακό με 69-65 μέσα στο PAOK Sports Arena.
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@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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