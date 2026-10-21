Ο Παναθλητικός βρέθηκε από την αρχή πίσω στο σκορ στην Ισπανία και ηττήθηκε με 98-51 από την Τζάιρις. Οι Ισπανίδες βρέθηκαν στο +18 με το τέλος της πρώτης περιόδου και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, χωρίς να απειληθούν ως το τελικό σκορ.
Έτσι, η ομάδα των Συκεών γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε δύο ισάριθμα ματς στο EuroCup Women.
Διαιτητές: Ντόρι (Ιταλία)-Ντόμινικ (Γιβραλτάρ)-Νεφάτι (Σουηδία)/Μπορόνι (Ιταλία)
Δεκάλεπτα: 30-12, 57-23, 78-38, 98-51
Τζάιρις (Κανούτ Φοντ): Μανέ 15 (5), Αλαρκόν 16 (4), Πριέτο 3, Αγιούσο 12 (3), Λόπεθ, Χομπς 6, Χιλ 9 (3), Αλσίνα 6 (1), Μπεσουάρ 12 (1), Γκιλ 9 (1), Μάσεϊ 10 (1)
Παναθλητικός (Βελτσίστας): Σύρρα 2, Πράπα 4, Σκούμα, Παντώτη, Βασιλείου 4, Ζαουί 16 (1), Μιστίνοβα 10 (2), Μαρτίσκοβα 13 (1), Τσιχλάκη 2
Η κατάταξη: 1.Χαϊρίς 2-0, 2.DVTK 1-0, 3.Παναθλητικός 0-2, 4.ΖΚΚ Μπροντ Να Σάβι 0-1
Επόμενη αγωνιστική
28.10 21.00 Χαϊρίς-DVTK
29.10 20.15 Παναθλητικός-ΖΚΚ
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