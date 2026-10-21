ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το μήνυμα στους οπαδούς ενόψει Ούλμ
Μήνυμα στους οπαδούς του έστειλε ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Ούλμ (21/10, 20:00 LIVE από το Gazzetta).
Συγκεκριμένα η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ αναφέρει πως στις 18:00 αναμένεται να ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου, ενώ έστειλε οδηγίες στους φιλάθλους για την είσοδό τους στο γήπεδο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:
Μία ακόμη ευρωπαϊκή βραδιά στο PAOK Sports Arena. ⚪️⚫️ Οι θύρες του γηπέδου για τον αγώνα του #PAOK με την @ratiopharmulm ανοίγουν στις 18:00 ⏳ 🏁 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για μία ακόμα νίκη της ομάδας μας! https://t.co/X4ouoUv04z— PAOK BC (@PAOKbasketball) October 21, 2026
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