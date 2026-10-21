ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το μήνυμα στους οπαδούς ενόψει Ούλμ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το μήνυμα στους οπαδούς ενόψει Ούλμ

Παναγιώτης Αρταβάνης
ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το μήνυμα στους οπαδούς ενόψει Ούλμ

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Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσης, ενημέρωσε τους οπαδούς της ομάδας για την αναμέτρηση κόντρα στην Ούλμ.

Μήνυμα στους οπαδούς του έστειλε ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Ούλμ (21/10, 20:00 LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ αναφέρει πως στις 18:00 αναμένεται να ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου, ενώ έστειλε οδηγίες στους φιλάθλους για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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