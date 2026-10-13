Δείτε το πρώτο καλάθι του Ντονάτας Μοτιεγιούνας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Στην αναμέτρηση της Λιετκάμπελις κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων».

Μάλιστα ο Λιθουανός σέντερ, πέτυχε και τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του «δικεφάλου» του βορρά, ευστοχώντας σε λέι-απ με το αριστερό χέρι.

Δείτε τη φάση: