Λιετκάμπελις - ΠΑΟΚ: Το πρώτο καλάθι του Μοτιεγιούνας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε το πρώτο καλάθι του Ντονάτας Μοτιεγιούνας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Στην αναμέτρηση της Λιετκάμπελις κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων».
Μάλιστα ο Λιθουανός σέντερ, πέτυχε και τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του «δικεφάλου» του βορρά, ευστοχώντας σε λέι-απ με το αριστερό χέρι.
Δείτε τη φάση:
Donatas Motiejunas gets his first bucket for @PAOKbasketball ⚫️⚪️ #RoadToGreatness https://t.co/rpdAahCCLG— BKT EuroCup (@EuroCup) October 13, 2026
@Photo credits: x_paokbasketball
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.