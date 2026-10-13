Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ... έδωσε εξηγήσεις και ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την ολοκληρωτική αλλαγή στη συμπεριφορά του Ελληνοκαναδού γκαρντ.

Αναμφίβολα πρόκειται για τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην αφετηρία της σεζόν. Με διαμορφωμένη εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια, η φετινή συμπεριφορά του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ξεφεύγει από τα όρια της ολοκληρωτικής αλλαγής αγγίζοντας αυτά της μετάλλαξης. Γι’ αυτόν τον λόγο, είχε αξία η εμφάνισή του στη σημερινή Media Day της ΚΑΕ Άρης ενόψει του αγώνα (14/10, 20:00) με την Ντερτόνα. Ακόμη περισσότερο γιατί στο… πέτο ήταν ραμμένο και το παράσημο που του έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης για την άμυνα του περασμένου Σαββάτου πάνω στον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Αντικειμενικά, ο Λονγκ πάντα είχε ικανότητα στην άμυνα, κυριευόταν όμως από την ανάγκη εκτέλεσης στην επίθεση. Μαζί με τον Ματ Μόργκαν είναι οι δύο γκαρντ που μπορούν να ασκήσουν καλύτερη πίεση πάνω στην μπάλα.

Αναμενόμενη ή μη, η αλλαγή συμπεριφοράς του είναι από τα γεγονότα που ξεχωρίζουν. Προφανώς χρειάστηκε να τιθασεύσει τον προσωπικό εγωισμό του και να εστιάσει στο… δάσος καθώς συνήθιζε να βλέπει το δέντρο. Όπου δάσος, το όφελος του γκρουπ. Αυτό εξάλλου έχει αλλάξει. Το επίπεδο ποιότητας εκτοξεύτηκε, οι πρωταγωνιστές αυξήθηκαν και ο δικός του ρόλος δεν θα μπορούσε να μείνει αναλλοίωτος. Αυτή η συνθήκη (πρώτα) έγινε αντιληπτή από τον ίδιο. Οδήγησε στη διαφορετική οπτική και στην αλλαγή των αγωνιστικών συνηθειών. Στην πραγματικότητα, η όλη διαδικασία ήταν απαραίτητη για τη διατήρησή του στην ομάδα. Το ξέρει καλά.

Το ατομικό ταλέντο πάντα ήταν ο οδηγός του στον τρόπο προσέγγισης των αγώνων. Κάποιες φορές (αυτό) λειτούργησε ευεργετικά, άλλες όμως σχημάτιζε το πηγάδι στο οποίο εγκλωβιζόταν. Η υπερεκτίμηση οδηγούσε σε over dribbling, εκβίαση επιθετικών προσπαθειών και επί της ουσίας, έδειχνε τους λόγους για τους οποίους δεν είχε περάσει από ομάδα με υψηλούς στόχους. Αντικειμενικά, ο φετινός Άρης στοιχειοθετεί την πρώτη του. Το είπε και ο ίδιος κατά τη σκιαγράφηση του γκρουπ, αποθεώνοντας τους συμπαίκτες του. Ο λόγος του ήταν ήρεμος και συνετός.

Οι πόντοι, η λογική στην ανάληψη επιθετικών προσπαθειών και η αγάπη για την μπάλα είναι μερικά από τα πράγματα που έδιωξε από το μυαλό του. Το λες και ωρίμανση. Αναγκαστική ή συνειδητή, σίγουρα είναι προς όφελος και του ιδίου. Φέτος, σε σχέση με πέρυσι, στους πρώτους τέσσερις αγώνες έκανε δέκα περισσότερα σουτ (29-19). Ναι, είχε διπλάσιο μέσο όρο πόντων και 19 λεπτά μεγαλύτερης (χρονικά) παρουσίας στο παρκέ, τίποτε όμως απ’ ότι συνέβη πέρυσι δεν οδήγησε σε καλοκαιρινή πραμάτεια. Δηλαδή, σε πρόταση από club υψηλού βεληνεκούς κατά την εποχή που ήταν με… ενάμιση πόδι εκτός Άρη.

Ο φετινός Μήτρου Λονγκ είναι πιο ώριμος και σίγουρα περισσότερο ωφέλιμος για την ομάδα. Μετά τον Μπάρτλεϊ, πιθανότατα, ο Χαμπ της Ντερτόνα θα αποτελέσει την επόμενη αμυντική αποστολή του. Ξέρει ότι μπορεί να την βγάλει εις πέρας. Η ταχύτητα των ποδιών του παράλληλα της αντίληψης είναι τα δύο βασικά πλεονεκτήματά του. Τώρα τα χρησιμοποιεί για το καλό του συνόλου.

Αντιλαμβάνεται επίσης, κι έχει προσαρμοστεί, στις νέες συνθήκες επιθετικής έκφρασης. Στις σωστές προϋποθέσεις… εκτελείς κι αν αυτές δεν υπάρχουν, δεν εκβιάζεις αλλά επιδιώκεις τη δημιουργία καλύτερης κατάστασης. Η κατάχρηση ντρίμπλας αποτελεί μείζων αμάρτημα. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των συμπαικτών του, ο διεθνής γκαρντ γνώριζε τα δόγματα του προπονητή του καθώς διανύουν την τρίτη περίοδο συνεργασίας τους μετά το Περιστέρι και την Εθνική ομάδα. Κι αυτό έχει αξία γιατί έδινε κανένα περιθώριο δικαιολογιών.

Ανεξαρτήτως των αριθμών – οι οποίοι έχουν μικρή σημασία στη λογική του προπονητή του – εφόσον ο Μήτρου Λονγκ παραμείνει στο ίδιο μονοπάτι, στο τέλος της χρονιάς θα έχει αυξήσει την αγωνιστική και αγοραστική αξία του γιατί θα έχει αποδείξει την ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικό ρόλο.