Μήτρου Λονγκ: «Φέτος νιώθω πιο ώριμος»

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ παραδέχθηκε την επίδραση του Βασίλη Σπανούλη στον τρόπο σκέψης του αλλά και στις αλλαγές που εμφανίζει στον τρόπο παιχνιδιού του.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Άρη υπό την έννοια ότι ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ δείχνει να έχει αλλάξει την κατεύθυνσή του σ’ ένα παιχνίδι. Βάζοντας μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα, αναζητώντας επίσης τη δημιουργία στην επίθεση και αποφεύγοντας το over dribbling. Αυτό το στοιχείο εξάλλου οδήγησε τον Βασίλη Σπανούλη στην ονομαστική αναφορά του για την άμυνα που έπαιξε απέναντι στον Φρανκ Μπάρτλεϊ στην πρόσφατη νίκη επί της ΑΕΚ.

«Ο Μπάρτλεϊ είναι πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω αμυντικά αλλά και επιθετικά. Θέλω να διατηρήσω όσα έδειξα με την ΑΕΚ. Αυτός είναι ο ρόλος μου και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθώ», ΕΊΠΕ Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ και ρωτήθηκε για το αν η αλλαγή στον τρόπο σκέψης πηγάζει από τις συζητήσεις που είχε με τον προπονητή του. «Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τον κόουτς. Ξέρω τι θέλει και ποια είναι τα στάνταρ του και το κάνω στο γήπεδο. Βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με μένα αλλά και τους συμπαίκτες μου. Όλοι έχουν έναν ρόλο στην ομάδα. Με τόσο ποιοτικό ρόστερ, εξελίσσεσαι και εσύ. Νιώθω πιο ώριμος φέτος. Έχω μάθει τον εαυτό μου και προσαρμόζομαι πιο εύκολα στις ανάγκες της ομάδας, ανάλογα με το ματς. Προσπαθώ για το καλύτερο. Πάντα ήμουν καλός αμυντικός. Η άμυνα κερδίζει τίτλους».

Σχετικά με τον αγώνα που ακολουθεί απέναντι στην Ντερτόνα απάντησε ότι… «κάναμε μια πολύ καλή νίκη με την ΑΕΚ, όμως κοιτάμε τη συνέχεια. Θέλουμε να είμαστε ακόμη καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι και σε κάθε παιχνίδι. Η δουλειά μου είναι να προσφέρω σε άμυνα και επίθεση κι αυτό θέλω να κάνω σε κάθε ματς. Η ψυχολογία μου για το επόμενο ματς είναι να παρουσιαστούμε καλύτεροι από το προηγούμενο ματς. Προερχόμαστε από μία πολύ καλή νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Πρέπει να βελτιώσουμε βέβαια και κάποια πράγματα. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο επερχόμενο ματς».