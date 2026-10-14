Ο Άρης υποδέχεται την Ντερτόνα στο Αλεξάνδρειο (14/10, 20:00) για το 3/3 στο EuroCup, Ηρακλής και Προμηθέας στοχεύουν στο 2/2 στο FIBA Europe Cup. Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης.

Άλλη μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα ρίχνονται στη «μάχη» Θεσσαλονικείς και Πατρινοί! Ο Άρης φιλοξενεί την Ντερτόνα (14/10, 20:00) για την τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς στο EuroCup, ενώ στο FIBA Europe Cup Ηρακλής και Προμηθέας θέλουν το 2/2. Ο Γηραιός υποδέχεται τη γερμανική Βίρτσμπουργκ (14/10, 19:30) και ο Προμηθέας την Τρίερ (14/10, 19:00). Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν Live στο Gazzetta.

Οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά. Συγκεκριμένα, ο αγώνας του «Nick Galis Hall» θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, η προσπάθεια της ομάδας του Λούκιτς από τον ΣΠΟΡ FM TV2 και το ματς της ομάδας της Αχαΐας από το ΣΠΟΡ FM TV1.