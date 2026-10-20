Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε γράφημα αποτύπωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2026 από το οποίο ξεχωρίζει ο τριπλασιασμός των εμπορικών εσόδων.

Η αποτύπωση μερικών εκ των εταιρικών αποτελεσμάτων κάθε τριμήνου του έτους αποτελεί μία από τις συνήθειες της ΚΑΕ Άρης και μάλιστα αναδεικνύεται η πρόοδος που παρουσιάζει σε επίπεδο ανάπτυξης στον τομέα των υποδομών αλλά και των εμπορικών εσόδων. Μετά τις εργασίες που έγιναν στο Αλεξάνδρειο αλλά και την τοποθέτηση νέας κερκίδας, η χωρητικότητα του γηπέδου ανέρχεται πλέον στις 6.360 θέσεις, αυξημένη κατά 1060 θέσεις.

Αυτός ήταν εξάλλου ο λόγος που φέτος διατέθηκε μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων διαρκείας (περί των 4.000) σε σύγκριση με πέρυσι. Και είναι αλήθεια ότι ήταν απόφαση της ΚΑΕ να μην δοθούν περισσότερα season tickets. Στο γράφημα της ΚΑΕ αποτυπώνονται και οι εσωτερικές αλλαγές στο γήπεδο (δύο σουίτες, δημιουργία VIP Lounge) παράλληλα των αναβαθμίσεων στο γυμναστήριο, την κατασκευή επιπλέον φυσικοθεραπευτηρίου αλλά και την αγορά επιπλέον σχετικού εξοπλισμού.

Πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο (σχεδόν) τριπλασιασμός των εμπορικών εσόδων, όπως επίσης και η αύξηση των αντιδράσεων στα social media της ΚΑΕ η οποία αγγίζει το 32% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2026. Προφανώς αποτυπώνεται και η «καθαρότητα» της εταιρίας καθώς δεν το χρέος είναι μηδενικό, όπως καταγράφονται και οι προσλήψεις στο τμήμα management της εταιρίας με την προσθήκη ακόμη τριών προσώπων.

Μάλιστα η ΚΑΕ Άρης αναφέρει ότι πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου καταγράφηκαν 10 sold out, αριθμός ο οποίος ήδη έχει αυξηθεί και στην πραγματικότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια αγώνων οι οποίοι πρόκειται να γίνουν τον προσεχή Ιανουάριο.