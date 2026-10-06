H 12άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μπόσνα Σαράγεβο στη "Zetra Arena", στις 20:30, με τον Αντρέα Τρινκιέρι, να "κόβει" δύο παίκτες από τη 12άδα
2η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup και ο ΠΑΟΚ έχει εκτός έδρας αποστολή, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αφήνει εκτός τον Νάσο Μπαζίνα και τον Κλίφορντ Ομορούγι.
Οι 12 παίκτες που βρίσκονται στη διάθεση του Ιταλού προπονητή είναι οι:
Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.