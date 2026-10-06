H 12άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπόσνα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μπόσνα Σαράγεβο στη "Zetra Arena", στις 20:30, με τον Αντρέα Τρινκιέρι, να "κόβει" δύο παίκτες από τη 12άδα

2η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup και ο ΠΑΟΚ έχει εκτός έδρας αποστολή, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αφήνει εκτός τον Νάσο Μπαζίνα και τον Κλίφορντ Ομορούγι.

Οι 12 παίκτες που βρίσκονται στη διάθεση του Ιταλού προπονητή είναι οι:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης