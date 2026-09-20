Τουρκ Τέλεκομ - Μαρούσι 85-76: Ήττα στην Τουρκία, τρομερή εμφάνιση από τον Γουόκερ
Παρότι ήταν ανταγωνιστικό, το Μαρούσι δεν μπόρεσε να επικρατήσει της Τουρκ Τέλεκομ και ηττήθηκε με 85-76 στην Άγκυρα.
Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε σε τρομερό απόγευμα τον Τζόρνταν Γουόκερ, ο οποίος σκόραρε 31 πόντους, εκ των οποίων τους 29 στο δεύτερο ημίχρονο.
Με την επιστροφή στην ΑΘήνα η ομάδα θα μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει του τζάμπολ του πρωταθλήματος.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 38-38, 69-61, 85-76
Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Κουάνι 7 (1 τρ.), Γουόκερ 31 (4 τρ., 5 ασ.), Μαρτς 7 (2 τρ.), Βενετίδης, Κόνιαρης 5 (1τρ., 3 ασ.), Σαλάς 12 (1 τρ., 6 ριμπ.), Γουέαρ 5π., 6 ριμπ.,Κασελάκης 4, Ιορδάνου, Ντε Σόουζα 5.
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