Τρινκιέρι: «Κάναμε ένα... τσεκ πραγματικότητας»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα στη νίκη με τη Μανρέσα, αλλά κράτησε τη νίκη.

Στην αρχική του τοποθέτηση στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε...«Αφήστε με να το πω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο... Παίξαμε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, αλλά επειδή έχουμε κάποιες αξίες, μπορέσαμε να κερδίσουμε. Περίμενα κάτι τέτοιο, γιατί μετά από πολλά παιχνίδα με μεγάλες ομάδες, έπρεπε να έχουμε ένα τσεκ πραγματικότητας για τη λίγκα που παίζουμε. Με παίκτες που ήρθαν εδώ ως αουτσάιντερ και κυριάρχησαν, όπως και ο αντίπαλος προπονητής, κυριάρχησε σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε μια μεγάλη σεζόν και υπάρχουν πολλές καταστάσεις σαν αυτές. Κάποιες φορές είναι καλό να κερδίζεις χωρίς να παίζεις καλά. Βρήκαμε δύο παίκτες που μας έδωσαν μεγάλη ώθηση. Ο Γκρέι με την άμυνα στην τρίτη περίοδο και ο Ταϊρί με τους πόντους του, την άμυνα του στη μπάλα και την ενέργεια του. Η ομάδα δεν είχε τη σωστή πνευματική ένταση για να παίξει. Αυτή είναι η ιστορία του αγώνα».

Μιλώντας για τα θέματα που είχε η ομάδα του, σημείωσε...«Είχαμε πρόβλημα στο να διαβάσουμε το παιχνίδι. Πολύ διαφορετικό σύστημα, στυλ και ρυθμός. Είναι διαφορετικό να παίζεις εναντίον του Γιαμπουσέλε στο 4 και του Τίμι Άλεν στο 4. Δε διαβάσαμε καλά. Δεν κυκλοφορήσαμε καλά τη μπάλα. Αλλά στην τέταρτη περίοδο, πιέσαμε και κερδίσαμε. Αν μου έλεγε κάποιος να το υπογράψω το ότι θα κερδίζαμε έτσι θα το υπέγραφα με το αίμα μου. Αλλά ξέρω τι συνέβη».

Όσο για το πόσο δύσκολο είναι να έχει ο ΠΑΟΚ την ίδια νοοτροπία, όπως όταν αντιμετωπίζει μεγάλους αντιπάλους, απάντησε... «Δεν ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι. Σήμερα ήταν δύσκολο πάντως...»

Για την εικόνα των Ταϊρί και Γκρέι μετά τις απουσίες τους και την ενέργεια που έβγαλαν στο καλό ημίχρονο της ομάδας, είπε... «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την ποιότητα του αγώνα. Από την πρώτη μέρα, ξέρω ότι έχουμε αξίες, τη σωστή κουλτούρα και ότι θα προσπαθήσουμε. Για τους δύο παίκτες που λέτε, η δουλειά του προπονητή είναι να διαβάσει το κίνητρο του κάθε παίκτη. Ήταν έξω ένα μήνα και είχαν κίνητρο, αλλά δεν έπρεπε να τους πιέσουμε. Έπρεπε να αφήσουμε το παιχνίδι να έρθει σε αυτούς».

Τέλος, σε ερώτηση για τον Μοτιεγιούνας, ανέφερε... «Είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι να σας δώσουν κάποια πιο συγκεκριμένη απάντηση στο παιχνίδι».