Όσμαν: Η τρομερή εμφάνισή του κόντρα στη Μανρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup

Παναγιώτης Αρταβάνης
Όσμαν: Η τρομερή εμφάνισή του κόντρα στη Μανρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup

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Εντυπωσιακός ήταν ο Τσέντι Όσμαν στο πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο EuroCup, οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη κόντρα στη Μανρέσα.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μανρέσα με 93-78 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, με τον Τσέντι Όσμαν να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση,.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 23 πόντους (6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/12 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29:23 λεπτά συμμετοχής.

@Photo credits: eurokinissi, (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
     

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