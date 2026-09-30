Εντυπωσιακός ήταν ο Τσέντι Όσμαν στο πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο EuroCup, οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη κόντρα στη Μανρέσα.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μανρέσα με 93-78 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, με τον Τσέντι Όσμαν να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση,.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 23 πόντους (6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/12 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29:23 λεπτά συμμετοχής.