Όσμαν: Η τρομερή εμφάνισή του κόντρα στη Μανρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μανρέσα με 93-78 και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup, με τον Τσέντι Όσμαν να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση,.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 23 πόντους (6/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 8/12 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29:23 λεπτά συμμετοχής.
HELLO, CEDI! 👋@PAOKbasketball pic.twitter.com/71kWlXGxLh— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
ENERGY: ON ⚡️
Cedi Osman rises up and throws it DOWN! 😤#RoadToGreatness | @PAOKbasketball pic.twitter.com/jzpcWzVdNB— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
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