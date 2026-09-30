ΠΑΟΚ: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλός του στο EuroCup
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Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup.
Μετά τη νίκη του στην πρεμιέρα του EuroCup κόντρα στη Μανρέσα, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην επόμενη υποχρέωσή του,
Συγκεκριμένα η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα παίξει με την Μπόσνα για την 2η αγωνιστική του EuroCup στη Βοσνία.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (06/10) με ώρα έναρξης στις 20:30.
@Photo credits: eurokinissi, (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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