Ο Βασίλης Σπανούλης είπε ξεκάθαρα πού βρίσκεται το «έλλειμμα» του φετινού Άρη και μίλησε για τον περιορισμένο αριθμό έντονων προπονήσεων.

Ο προγραμματισμός έξι φιλικών αναμετρήσεων σε διάστημα είκοσι ημερών σχηματίζει την αναγκαία διαδικασία στην οποία υποχρεούται να υποβληθεί κάθε ομάδα στο διάστημα της προετοιμασίας. Αν το σύνολο των παικτών είναι διαθέσιμο από την πρώτη προπόνηση, το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο. Αν η πλειοψηφία αυτών ενσωματώνεται μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου προετοιμασία, είναι ζήτημα. Γιατί ένα καλό δυνατό τεστ προσφέρει μεν τη δυνατότητα δοκιμής σχημάτων, όχι όμως τις επαναλήψεις που βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των παικτών και χτίζουν αυτοματισμούς.

Συγκριτικά με όλα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη media day της ΚΑΕ Άρης, το «έλλειμμα» έντονων προπονήσεων, ήταν το λιγότερο «πιασάρικο». Υπό την έννοια ότι «πουλάει» περισσότερο ο τερματισμός κάθε μορφής μεταγραφολογίας ή η αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας της ομάδας. Ή ακόμη, η δεδηλωμένη λατρεία του για την πίεση παράλληλα της fast track διαδικασίας «επιβολής» συγκεκριμένης αγωνιστικής ταυτότητας και κουλτούρας. Κι όμως, η ουσία των όσων είπε ο προπονητής του Άρη βρίσκεται στην ατάκα περί περιορισμένου αριθμού προπονήσεων. «Όταν χάνεις (έντονες) προπονήσεις, χάνεις πράγματα που θέλεις να δουλέψεις στις προπονήσεις», είπε μεταξύ άλλων, όταν άγγιξε αυτόν τον τομέα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του τελευταίου τεστ – με την Μπαχτσέσεχιρ – και του πρώτου επίσημου αγώνα στη Γαλλία με τη Λε Μαν θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προπονήσεις. Για την καλύτερη ένταξη του Άνταμ Μοκόκα στο γκρουπ, τη σταδιακή ενσωμάτωση του Στέφαν Γιόβιτς, κυρίως όμως για να δουλευτούν plays και ομαδικές συμπεριφορές και στις δύο πλευρές του παρκέ.