O ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με τη Μπόσνα... 42 χρόνια μετά!

Η Μπόσνα Σαράγεβο πήρε τη θέση της Μονακό στο Eurocup και βρίσκεται στον όμιλο του ΠΑΟΚ, με το "Δικέφαλο του Βορρά" να ανοίγει το... κουτί των αναμνήσεων.

42 χρόνια μετά, ΠΑΟΚ και Μπόσνα Σαράγεβο, θα τεθούν ξανά αντιμέτωποι, με την "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ να ετοιμάζει το δικό της αφιέρωμα για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Αναλυτικά:

"Η αδυναμία της Monaco να συμμετάσχει στο BKT ΕuroCup και ο αποκλεισμός από τη διοργάνωση, φέρνει στο δρόμο του ΠΑΟΚ και πάλι μετά από 42 χρόνια την Bosna Sarajevo. H Bosna μάλιστα είναι η μοναδική ομάδα του ομίλου, την οποία έχει αντιμετωπίσει ξανά στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ, με τις τέσσερις αναμετρήσεις των δύο ομάδων να χάνονται στα βάθη της δεκαετίας του ’70 και του ’80.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ιστορική ομάδα της Βοσνίας στις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες που είχαν οριστεί τα παιχνίδια με τη Monaco. Στις 6 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει την Βosna στο Sarajevo (20:30), ενώ το παιχνίδι στο PAOK Sports Arena θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου (20:00).

Το παρελθόν του ΠΑΟΚ με τη Bosna Sarajevo

Η πρώτη συνάντηση του ΠΑΟΚ με τη Bosna Sarajevo σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1974. Στο Αλεξάνδρειο, ο Δικέφαλος υποδέχθηκε μία από τις πλέον γνωστές ομάδες της εποχής και κατάφερε να πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη με 77-74. Ήταν μόλις το τρίτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ και, ως εκ τούτου, η αναφορά στην ομάδα εκείνης της εποχής έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία: Κανακάκης 25, Γκουζγκούνης 17, Μιχόπουλος 12, Πολίτης 11, Μπάζιος 6, Τσομπανάκης 6, Παρασκευάς, Μελετιάδης.

Για την Bosna, ο Mirza Delibasic ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, ενώ οι Zdravko Cecur και Svetislav Pesic σημείωσαν από 15.

Η πρόκριση, ωστόσο, θα κρινόταν στο δεύτερο παιχνίδι, μία εβδομάδα αργότερα στο Sarajevo. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε 33-30. Στο δεύτερο ημίχρονο η Bosna ανέτρεψε την κατάσταση και επικράτησε με 83-73 και προκρίθηκε, παρά τους 17 πόντους του Μάνθου Κατσούλη, ενώ Κανακάκης και Πολίτης πέτυχαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Δέκα χρόνια μετά, η μεγάλη ρεβάνς

Η ιστορία των δύο ομάδων δεν τελείωσε εκεί. Δέκα χρόνια αργότερα, ο ΠΑΟΚ και η Bosna Sarajevo συναντήθηκαν ξανά, αυτή τη φορά στα προκριματικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ είχε προηγουμένως κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας και έμπαινε στη νέα ευρωπαϊκή του περιπέτεια με μια σημαντική αλλαγή: για πρώτη φορά στην ιστορία του διέθετε ξένους παίκτες στο ρόστερ του.



Το πρώτο παιχνίδι έγινε στο Αλεξάνδρειο και εξελίχθηκε σε προσωπικό σόου του Billy Varner. Ο Αμερικανός, μόλις στο τρίτο παιχνίδι του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και σε μία από τις πρώτες εμφανίσεις του με τον Δικέφαλο, σημείωσε 35 πόντους και αποτέλεσε τον βασικό λόγο της μεγάλης νίκης με 88-84.



Ο Φασούλας πρόσθεσε 18 πόντους, ο Γιατζόγλου 10, ο Σακελλαρίου 9, ο Αλεξανδρής 7 και ο Σταυρόπουλος 5. Από 2 πόντους σημείωσαν ο Μάνθος Κατσούλης και ο δεύτερος Αμερικανός της ομάδας, Dick Mumma.



Στους πάγκους βρίσκονταν δύο σημαντικές μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τον ΠΑΟΚ καθοδηγούσε ο Κροάτης Josip Gjergja, ενώ προπονητής της Bosna ήταν ο Svetislav Pesic, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων το 1974. Για τους Βόσνιους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Predrag Benaček, ο οποίος αργότερα θα αγωνιζόταν στον Πανιώνιο, με 22 πόντους.



Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα έδινε στον ΠΑΟΚ ένα μικρό αλλά πολύτιμο πλεονέκτημα τεσσάρων πόντων. Όλα, επομένως, θα κρίνονταν στη ρεβάνς του Sarajevo.

Η νύχτα της πρόκρισης στο Sarajevo

Στις 6 Νοεμβρίου 1984, ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο του Sarajevo γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν να υπερασπιστεί τη διαφορά του πρώτου αγώνα.



Ο Billy Varner σκόραρε από παντού και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, ενώ ο ΠΑΟΚ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 49-48. Στο δεύτερο μέρος, η Bosna προσπάθησε να ανατρέψει τα δεδομένα, όμως ο Δικέφαλος άντεξε στην πίεση και κατάφερε να διατηρήσει το πλεονέκτημα των τεσσάρων πόντων από το πρώτο παιχνίδι.



Για τον ΠΑΟΚ, ο Dick Mumma σημείωσε 15 πόντους, ο Μάνθος Κατσούλης 14 και ο Σταυρόπουλος 10. Η Bosna είχε ως πρώτο σκόρερ τον Boro Vucevic με 18 πόντους, ενώ ο Predrag Benacek πέτυχε 17. Από 12 πόντους σημείωσαν οι Mario Primorac και Sabit Hadzic.



Το τελικό 84-82 υπέρ της Bosna δεν ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους. Παρά την ήττα, ο ΠΑΟΚ είχε πετύχει τον στόχο του και πήρε μια σπουδαία πρόκριση.



Αυτό που ακολούθησε ήταν αντάξιο της σημασίας της επιτυχίας. Η επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Η υποδοχή, μάλιστα, δεν περίμενε την ομάδα στη Θεσσαλονίκη.



Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, η αποστολή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο για να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Στα σύνορα, όμως, την περίμεναν ήδη φίλοι του Δικεφάλου. Οι πιο ενθουσιώδεις είχαν ταξιδέψει μέχρι τα Σκόπια μόνο και μόνο για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση.



Η εικόνα εκείνης της επιστροφής αποτυπώθηκε και στον Τύπο της εποχής και αποτέλεσε χαρακτηριστικό δείγμα του ενθουσιασμού που είχε προκαλέσει η επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει στο Sarajevo με 84-82, αλλά είχε κερδίσει τη μάχη της πρόκρισης — και είχε αφήσει πίσω του μια από τις πιο χαρακτηριστικές ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας του".

