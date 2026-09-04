Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα (04/09) για την Ιταλία όπου θα συμμετάσχει στο τουρνουά του Ούντινε. Οι ασπρόμαυροι θα επιστρέψουν επί ελληνικού εδάφους την Κυριακή (13/09).

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα (04/09) για την Ιταλία με τελικό προορισμό το Ούντινε, όπου θα συμμετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει η τοπική ομάδα στη μνήμη της Piera Pajetta, μητέρας του προέδρου της Ιταλικής ομάδας.

Στη γειτονική χώρα ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει τους παίκτες του, δίνοντας φιλικά απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπου οι φιλοδοξίες στο στρατόπεδο των Θεσσαλονικέων είναι υψηλές.

Το Σάββατο (5/9) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 21:30 (Ώρα Ελλάδας) την Ούντινε, ενώ θα προηγηθεί ο αγώνας Ρέτζιο Εμίλια – Νάπολι (19:00). Την Κυριακή (6/9), οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ρέτζιο Εμίλια ή Νάπολι, είτε στο μικρό (19:00), είτε στο μεγάλο τελικό (21:30) του τουρνουά.

Από την ερχόμενη Δευτέρα (7/9) η αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά θα βρίσκεται στο Μιλάνο, όπου θα προπονείται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα ολοκληρώσει την παρουσία του στην Ιταλία με το σπουδαίο φιλικό απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Μπιέλα το Σάββατο 12/9 στις 19:00.