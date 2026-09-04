Με 15 παίκτες ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία

Με τον Τσέντι Όσμαν και τον Νικ Καλάθη να... δεσπόζουν, ο ΠΑΟΚ «μετακομίζει» στην Ιταλία για τις επόμενες ημέρες.

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Ιταλία, σήμερα το πρωί, εκεί όπου στην θα βρίσκεται το επόμενο διάστημα για τρία δυνατά φιλικά, αρχικά στο τουρνουά του Ούντινε (5-6 Σεπτεμβρίου), πρώτα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα και την επομένη, εναντίον μίας εκ των Νάπολι-Ρέτζιο Εμίλια, ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο, στο τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της.

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Ιταλία, με 15 παίκτες, τους Καλάθη και Όσμαν φυσικά να ξεχωρίζουν, ενώ στη Θεσσαλονίκη έμεινε ο τραυματίας Ταϊρί, καθώς και οι νεαροί.

Η αποστολή του «Δικέφαλου του Βορρά» αποτελείται από τους:

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Μανθόπουλο, Καλάθη, Μπαζίνα.