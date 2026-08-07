Η Μανρέσα προχώρησε σε αλλαγή δεδομένων στο ρόστερ της λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Κόλμπι Τζόουνς, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα αγωνιστεί τελικά με την ισπανική ομάδα τη νέα σεζόν καθώς δεν πέρασε ιατρικά.

Απρόοπτο προέκυψε στη Μανρέσα, η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο του EuroCup με τον ΠΑΟΚ, καθώς η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε πως ο Κόλμπι Τζόουνς δεν θα φορέσει τελικά τη φανέλα της τη σεζόν 2026-27.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αποκτηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες και αναμενόταν να ενισχύσει σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της Μανρέσα, ωστόσο οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους για ιατρικούς λόγους. Η ισπανική ομάδα δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο παίκτης, αρκούμενη να αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως η λύση της συνεργασίας ήρθε έπειτα από κοινή συμφωνία των δύο πλευρών.

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🏀Colby Jones no formarà part del Kids&Us #Manresa 2026-2027. El club i el jugador han arribat a un acord de desvinculació per raons mèdiques. pic.twitter.com/cTeL5u2Q5f August 7, 2026

Πλέον, η Μανρέσα καλείται να επιστρέψει άμεσα στην αγορά προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργείται στο ρόστερ της, καθώς η έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο πλησιάζει. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τον ΠΑΟΚ, καθώς οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στη φάση των ομίλων του EuroCup, με τον Δικέφαλο να παρακολουθεί τις κινήσεις μίας εκ των αντιπάλων του στη διοργάνωση.