Έφτασε και ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ

Μετά τον Μπριν Ταϊρί, ο Μπεν Μουρ έγινε ο δεύτερος ξένος του ΠΑΟΚ που έφτασε σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με το Δικέφαλο του Βορρά να μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ο πρώτος που "προσγειώθηκε" στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" την περασμένη Τετάρτη, ανοίγοντας το χορό των αφίξεων για τη σεζόν 2026-2027, με τη δεύτερη άφιξη για τον ΠΑΟΚ, να είναι αυτή του Μπεν Μουρ.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις πέρσι και ήταν ο παίκτης με το μεγαλύτερο ranking στη Stoiximan GBL, έφτασε σήμερα στην Θεσσαλονίκη, έχοντας ανανεώσει τη συνεργασία του ως το 2028.

Στις δηλώσεις του, ο Μουρ αρχικά είπε: «Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν, που θα γνωρίσω τα καινούργια πρόσωπα της ομάδας και να ξαναδώ όσους ήμασταν μαζί από πέρσι».

Για την απόφαση του να ανανέωσει με τον ΠΑΟΚ: «Για πρώτη φορά από τότε που ήρθα στην Ευρώπη, θα μείνω σε μια ομάδα και για δεύτερη σεζόν. Νομίζω ότι το επίπεδο της διοργάνωσης που θα παίξουμε (σ.σ. Eurocup), έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, το ότι η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να κερδίσει τίτλους. Επίσης, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η οικογένεια μου, αισθάνθηκε πολύ άνετα στην Θεσσαλονίκη».

Για την ομάδα που μεγαλώνει: «Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, να έχει μία συγκεκριμένη κουλτούρα. Είναι κάτι στο οποίο θα δουλέψουμε και το έχουμε συζητήσει και με τον κόουτς από την αρχή της σεζόν».

Για το ρόστερ που φτιάχτηκε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος από το πως δημιουργήθηκε το ρόστερ από τη στιγμή που ανανέωσα εγώ. Δημιουργήθηκε ένα πραγματικά πολύ δυνατό ρόστερ».

Οι αφίξεις θα συνεχιστούν την Κυριακή για τον ΠΑΟΚ, με Φόστερ, Χάτζινς, Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ και Αλεξάντερ, με την πρώτη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 12/8.