Το EuroCup μέσω ανάρτησης αποθέωσε τις κινήσεις του Άρη, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Είναι γεγονός πως οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη.

Προφανώς η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο των «κιτρίνων», αυξάνει τον ενθουσιασμό, καθώς πρόκειται για μια ηγετική φυσιογνωμία.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, ενώ επίσης θα προσπαθήσει να δείξει ανταγωνιστικό «πρόσωπο» και στις εγχώριες διοργανώσεις κόντρα στους «αιωνίους».

Το EuroCup, θέλοντας να αποθεώσει τον Άρη, έγραψε στα social media: «Μεγάλα ονόματα, μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Ο Άρη έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ που αξίζει να παρακολουθήσετε».