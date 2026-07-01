Μπαχτσεσεχίρ: Ανακοίνωσε τον Αϊζάια Μάικ
Για μία νέα πρόκληση ετοιμάζεται στην καριέρα του ο Αϊζάια Μάικ, ο οποίος δεν θα αγωνίζεται πλέον στη EuroLeague. Ο Καναδός φόργουορντ που έκανε καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν, παρά το ενδιαφέρον από άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συμφώνησε με την Μπαχτσεσεχίρ.
Ο Μάικ έμεινε ελεύθερος από τους Βαυαρούς και μέσα σε λίγες ώρες, έγινε το deal με την τουρκική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup.
Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 37 αγώνες της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 22.4 λεπτά συμμετοχής.
🙌 Isiaha Mike Bahçeşehir Koleji’nde!— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) July 1, 2026
🤝 Son olarak EuroLeague ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Kanadalı forvet, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek!
❤️💙Welcome to our family, Isiaha Mike!#HayalineKanatlan | #CatchYourDreams pic.twitter.com/FgfN5nrOVe
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