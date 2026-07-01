Στην Τουρκία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αϊζάια Μάικ, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ.

Για μία νέα πρόκληση ετοιμάζεται στην καριέρα του ο Αϊζάια Μάικ, ο οποίος δεν θα αγωνίζεται πλέον στη EuroLeague. Ο Καναδός φόργουορντ που έκανε καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν, παρά το ενδιαφέρον από άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συμφώνησε με την Μπαχτσεσεχίρ.

Ο Μάικ έμεινε ελεύθερος από τους Βαυαρούς και μέσα σε λίγες ώρες, έγινε το deal με την τουρκική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 37 αγώνες της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά 22.4 λεπτά συμμετοχής.