Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, σχολίασε την κλήρωση του EuroCup.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (08/07) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τους ομίλους του EuroCup. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη, με τον «δικέφαλο του βορρά», να έχει ως αντίπαλο και τη Μονακό, που μέχρι πρότινος έπαιζε στη EuroLeague.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έκανε τις δικές του δηλώσεις ενόψει EuroCup και είπε ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή κλήρωση.

Όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι

«Δεν υπάρχει καλή ή κακή κλήρωση. Είναι αυτό που είναι. Τον Ιούλιο όλοι αναλύουν την κλήρωση. Τον Μάρτιο όλοι μιλούν για τις ομάδες που συνέχισαν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται. Η κλήρωση απλώς σου δίνει τους αντιπάλους. Η κουλτούρα σου, οι συνήθειές σου και η καθημερινή σου προσπάθεια είναι αυτά που θα καθορίσουν το πεπρωμένο σου. Βρισκόμαστε στο 7ο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι ομάδες που βρίσκονται μπροστά από εμάς. Η κλήρωση δεν θα καθορίσει τη σεζόν μας. Η καθημερινή μας δουλειά, η συνεχής μας βελτίωση και η ικανότητά μας να χτίσουμε πραγματική χημεία ως ομάδα θα είναι αυτά που θα την καθορίσουν».