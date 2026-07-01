Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ανακοινώθηκε από την Τουρκ Τέλεκομ όπου θα συνεχίσει την καριέρα του μετά τον Ολυμπιακό.

Έπειτα από έξι χρόνια στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Τουρκ Τέλεκομ.

Ο ΜακΚίσικ συμφώνησε με την ομάδα που αγωνίζεται στο EuroCup για τη νέα σεζόν και θα είναι αντίπαλος του Άρη και του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση. Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 4.3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ο. Ο Σακ ΜακΚίσικ κατέκτησε με τον Ολυμπιακό: Μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.

Η ανακοίνωση

«Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στην Τουρκ Τέλεκομ!

Με την ταχύτητα, την ενέργεια και την πολύτιμη εμπειρία του, ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Τουρκ Τέλεκομ.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Τουρκ Τέλεκομ, Σακίλ ΜακΚίσικ!»