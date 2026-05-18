Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Νίκο Χατζηβρέττα για την απορρόφηση των παιδικοεφηβικών τμημάτων για Ακαδημίας μπάσκετ ΔΕΚΑ.

Η απόφαση δημιουργίας προπονητικού κέντρου έκτασης οκτώ στρεμμάτων σε χώρο κοντά στο PAOK SPORTS ARENA συνδυάζεται με την αντίστοιχη της απορρόφησης τμημάτων της ακαδημίας «ΔΕΚΑ» η οποία δημιουργήθηκε και ανήκει στον Νίκο Χατζηβρέττα.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και μάλιστα θεωρείται ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσει και το σχετικό deal το οποίο θα περιλαμβάνει μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα αγοράσει το μπασκετικό πρόγραμμα που εφαρμόζει εδώ και χρόνια η ακαδημίας του πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή παίρνοντας τον έλεγχο των παιδικοεφηβικών τμημάτων καθώς επίσης και της ανδρικής ομάδας η οποία σκοπεύει να αγωνιστεί στη Β’ Εθνική.

Η «10» θα διατηρήσει τα τμήματα υποδομής και για την ακρίβεια η δράση της θα περιοριστεί έως το προπαιδικό με τόπο διεξαγωγής των προπονήσεων στο ιδιόκτητο κλειστό της στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Μέσα από αυτή την κίνηση είναι φανερό ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει και τα ταλέντα που διακρίνονται στη «10» και κυρίως να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στον τομέα των τμημάτων υποδομής.

Πέραν της απορρόφησης του μπασκετικού προγράμματος, ένας από τους λόγους αυτής της κίνησης είναι ο 16χρονος Γιάννης Σπανός ο οποίος θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ και μάλιστα στο πρόσφατο Gen A Stars U16 είχε 26.9 πόντους και 16.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη διοργάνωση.