Γνωστή έγινε η καλύτερη πεντάδα του EuroCup για τη σεζόν 2025-26.

Μετά την ανακοίνωση του καλύτερου προπονητή της χρονιάς, το EuroCup ανακοίνωσε και την καλύτερη 5αδα της διοργάνωσης.

Οι πέντε που προέκυψαν από την ψηφοφορία, των φιλάθλων, των προπονητών, των ΜΜΕ, αλλά και των αρχηγών των ομάδων είναι οι εξής.

Ο Κάιλ Όλμαν από την Τουρκ Τέλεκομ, ο Μαλακάι Φλιν από την Μπαχτσεσεχίρ, ο Τζάρεντ Χάρπερ από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο ΝτεΒάντε Τζόουνς από την Τρέντο και ο Άντε Ζίζιτς από την Μπεσίκτας.