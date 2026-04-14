EuroCup: Η καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης
Μετά την ανακοίνωση του καλύτερου προπονητή της χρονιάς, το EuroCup ανακοίνωσε και την καλύτερη 5αδα της διοργάνωσης.
Οι πέντε που προέκυψαν από την ψηφοφορία, των φιλάθλων, των προπονητών, των ΜΜΕ, αλλά και των αρχηγών των ομάδων είναι οι εξής.
Ο Κάιλ Όλμαν από την Τουρκ Τέλεκομ, ο Μαλακάι Φλιν από την Μπαχτσεσεχίρ, ο Τζάρεντ Χάρπερ από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο ΝτεΒάντε Τζόουνς από την Τρέντο και ο Άντε Ζίζιτς από την Μπεσίκτας.
Elite names. Elite impact. No debate.— BKT EuroCup (@EuroCup) April 14, 2026
Here’s the All-EuroCup First Team, honoring the stars of the 2025-26 season 🏆🤩#RoadToGreatness pic.twitter.com/t7RfwPJydD
