100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το μεγαλύτερο drone show στην Ελλάδα «φώτισε» την Τούμπα

Με περισσότερα από 400 drones να ζωγραφίζουν την ιστορία του στον ουρανό της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ παρουσίασε το μεγαλύτερο show, που έχει γίνει στην Ελλάδα από σύλλογο.

Για λίγα λεπτά, το βράδυ της 20ης Απριλίου, η Τούμπα δεν ήταν απλώς ένα (ποδοσφαιρικό) γήπεδο. Ήταν ο καμβάς μιας ιστορίας 100 χρόνων.

Η νύχτα στη Θεσσαλονίκη είχε ήδη αλλάξει ρυθμό, αλλά αυτό που ακολούθησε έμοιαζε με κάτι άλλο. Κάτι πιο μεγάλο από μια απλή εκδήλωση. Λίγο μετά τις 21:00, ο ουρανός πάνω από την Τούμπα φωτίστηκε και το «ταξίδι» των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ άρχισε να ξεδιπλώνεται στον αέρα.

Περισσότερα από 400 drones σηκώθηκαν ταυτόχρονα, σχηματίζοντας εικόνες που δεν είχαν ξαναδεί οι φίλοι της ομάδας σε ελληνικό έδαφος. Το πρώτο έμβλημα, ο Δικέφαλος, το επετειακό σήμα των 100 χρόνων. Η ριγωτή φανέλα. Το «12» του κόσμου. Κάθε εικόνα και μια στάση σε μια διαδρομή που δεν σταμάτησε ποτέ.

Δεν ήταν απλώς εντυπωσιακό. Ήταν προσεγμένο. Με μια λογική αφήγησης, σαν να ξεφυλλίζεις την ιστορία του συλλόγου σε πραγματικό χρόνο, μόνο που αυτή τη φορά δεν ήταν σε χαρτί. Ήταν στον ουρανό.

Η επιλογή της Τούμπας δεν ήταν τυχαία. Υπήρχε ο συμβολισμός, αλλά και η ανάγκη για ασφάλεια, λόγω του όγκου των drones που πέταξαν σε ύψος περίπου 150 μέτρων. Ένα κλειστό, ελεγχόμενο περιβάλλον, για ένα show που απαιτούσε ακρίβεια.

Σε σύγκριση με αντίστοιχες προσπάθειες στην Ελλάδα, το μέγεθος από μόνο του λέει πολλά. Πάνω από 400 drones, αριθμός που ξεπερνά κάθε προηγούμενο από συλλογικό επίπεδο, δίνοντας στο συγκεκριμένο event χαρακτήρα ρεκόρ.