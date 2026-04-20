Η Φιορεντίνα απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Λέτσε εκτός έδρας, κράτησε την αντίπαλό της κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ αυτή βρέθηκε στο +8!

Σημαντικό βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα, η οποία απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Λέτσε. Οι Βιόλα βρέθηκαν στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη, με την αντίπαλό τους να μένει στη 18η θέση της βαθμολογίας. Εκτο σερί ματς αήττητη η Φιορεντίνα, η οποία προηγήθηκε, είχε ευκαιρίες, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να κρατήσει το τρίποντο. H Φιορεντίνα κατάφερε στην πρώτη σημαντική φάση της αναμέτρησης να ανοίξει το σκορ. Στο 30ο λεπτό από υπέροχη ασίστ του Μαντραγκόρα, ο Χάρισον με ψύχραιμο σουτ κατάφερε να πετύχει το 1-0. Λίγο έλειψε οι Βιόλα να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά ο Πίκολι αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Στο β' μέρος η Λέτσε έγινε πιο απειλητική και στο 70' ο Ντε Χέα είχε μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Μπαντα. Ωστόσο, στην επόμενη φάση ήρθε η ισοφάριση, όταν από σέντρα του Γκάλο, ο Γκάμπριελ ισοφάρισε σε 1-1. Η Λέτσε πίεσε για την ανατροπή, αλλά στις καθυστερήσεις ο Στούλιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία.