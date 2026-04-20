Λέτσε - Φιορεντίνα 1-1: Βαθμός παραμονής για τους Βιόλα
Σημαντικό βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα, η οποία απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 από τη Λέτσε. Οι Βιόλα βρέθηκαν στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη, με την αντίπαλό τους να μένει στη 18η θέση της βαθμολογίας. Εκτο σερί ματς αήττητη η Φιορεντίνα, η οποία προηγήθηκε, είχε ευκαιρίες, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να κρατήσει το τρίποντο. H Φιορεντίνα κατάφερε στην πρώτη σημαντική φάση της αναμέτρησης να ανοίξει το σκορ. Στο 30ο λεπτό από υπέροχη ασίστ του Μαντραγκόρα, ο Χάρισον με ψύχραιμο σουτ κατάφερε να πετύχει το 1-0. Λίγο έλειψε οι Βιόλα να πετύχουν και δεύτερο γκολ, αλλά ο Πίκολι αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Στο β' μέρος η Λέτσε έγινε πιο απειλητική και στο 70' ο Ντε Χέα είχε μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Μπαντα. Ωστόσο, στην επόμενη φάση ήρθε η ισοφάριση, όταν από σέντρα του Γκάλο, ο Γκάμπριελ ισοφάρισε σε 1-1. Η Λέτσε πίεσε για την ανατροπή, αλλά στις καθυστερήσεις ο Στούλιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.