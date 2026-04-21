Η Γουέστ Χαμ απέσπασε εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 από την Κρίσταλ Πάλας και βρέθηκε στο +2 από την Τότεναμ και την επικίνδυνη ζώνη.

Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ έμειναν στο μηδέν, με τα «Σφυριά», να παίρνουν έναν πολύ σημαντικό πόντο, που τους διατηρεί στο +2 από την Τότεναμ, στη μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού. Εξαιρετικός ο Μαυροπάνος.

Η Πάλας μπήκε πιο δυνατά, πίεσε και είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 20ο λεπτό, αλλά η κεφαλιά του Τζόνσον πέρασε άουτ. Ανάλογο αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια του ίδιου παίκτη στο 27'. Η Γουέστ Χαμ ανέβασε την απόδοσή της, πίεσε και είχε καλή στιγμή με τον Καστεγιάνος. Στο 44' λίγο έλειψε να βρει ξανά δίχτυα ο Μαυροπάνος, αλλά τη δυνατή κεφαλιά του έβγαλε εντυπωσιακά ο Χέντερσον. Ελάχιστες φάσεις στην επανάληψη, με την Πάλας να βρίσκει δίχτυα στο 83' με τον Σαρ, αλλά το γκολ να ακυρώνεται, μιας και ο Ματετά είχε κάνει χέρι. Η Γουέστ Χαμ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα έπειτα από 13 χρόνια στο «Σέλχαρστ Παρκ», ωστόσο ο βαθμός τη βοηθά να πάρει βαθμολογική ανάσα.