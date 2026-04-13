EuroCup: Προπονητής της Χρονιάς ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς
Η Μπεσίκτας θα διεκδικήσει το EuroCup στους τελικούς απέναντι στη Μπουργκ, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου, προκειμένου να εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague της σεζόν 2026/27, ακολουθώντας τη Φενέρμπαχτσε και την Αναντολού Εφές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
Από την πλευρά του, ο προπονητής των «Αετών» και παράλληλα ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, αναδείχθηκε Κόουτς της Χρονιάς στο EuroCup.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης προκρίθηκε στους τελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία της, με συνολικό ρεκόρ 16-5, σημειώνοντας 92.5 πόντους ανά αγώνα, σουτάροντας με 58.4% εντός πεδιάς και 39.4% από τη γραμμή του τριπόντου, μοιράζοντας παράλληλα 21.8 ασίστ.
Ο Αλιμπίγεβιτς έχει πετύχει ανάλογο επίτευγμα το 2021/21, όταν οδήγησε την Μπούρσασπορ ξανά στους τελικούς.
Πλέον η Μπεσίκτας στοχεύει να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής στο EuroCup και ο πρόεδρος του κλαμπ, Σερντάλ Αντάλι, δήλωσε σίγουρος πως οι «ασπρόμαυροι» θα κατακτήσουν τον τίτλο και ότι από τη νέα σεζόν θα συμμετέχουν στην EuroLeague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.