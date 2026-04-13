Ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς οδήγησε την Μπεσίκτας στους τελικούς του EuroCup και αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της Euroleague Basketball.

Η Μπεσίκτας θα διεκδικήσει το EuroCup στους τελικούς απέναντι στη Μπουργκ, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου, προκειμένου να εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague της σεζόν 2026/27, ακολουθώντας τη Φενέρμπαχτσε και την Αναντολού Εφές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο προπονητής των «Αετών» και παράλληλα ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, αναδείχθηκε Κόουτς της Χρονιάς στο EuroCup.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης προκρίθηκε στους τελικούς για πρώτη φορά στην ιστορία της, με συνολικό ρεκόρ 16-5, σημειώνοντας 92.5 πόντους ανά αγώνα, σουτάροντας με 58.4% εντός πεδιάς και 39.4% από τη γραμμή του τριπόντου, μοιράζοντας παράλληλα 21.8 ασίστ.

Ο Αλιμπίγεβιτς έχει πετύχει ανάλογο επίτευγμα το 2021/21, όταν οδήγησε την Μπούρσασπορ ξανά στους τελικούς.

Πλέον η Μπεσίκτας στοχεύει να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής στο EuroCup και ο πρόεδρος του κλαμπ, Σερντάλ Αντάλι, δήλωσε σίγουρος πως οι «ασπρόμαυροι» θα κατακτήσουν τον τίτλο και ότι από τη νέα σεζόν θα συμμετέχουν στην EuroLeague.