Πρόεδρος Μπεσίκτας: «Του χρόνου θα παίζουμε στη EuroLeague!»

Η Μπεσίκτας στοχεύει να φτάσει έως το τέλος της διαδρομής στο φετινό EuroCup και ο πρόεδρος της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Σερντάλ Αντάλι, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι «Αετοί» θα κατακτήσουν τον τίτλο και ότι από τη νέα σεζόν θα συμμετέχουν στην EuroLeague.

Η Μπεσίκτας θα διεκδικήσει το EuroCup στους τελικούς απέναντι στη Μπουργκ, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου, ώστε να εξασφαλίσει το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague της σεζόν 2026/27, ακολουθώντας τη Φενέρμπαχτσε και την Αναντολού Εφές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Μπουργκ στην Κωνσταντινούπολη στις 22/4, ενώ το Game 2 έχει οριστεί για τις 28 Απριλίου στη Γαλλία. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σερντάλ Αντάλι, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι «Αετοί» θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και θα κατακτήσουν τον τίτλο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στις επιτυχίες της ομάδας μας: το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Γενικό Διευθυντή, τον προπονητή Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, τους παίκτες μας που κατέθεσαν την ψυχή τους στο παρκέ, καθώς και τους εξαιρετικούς φιλάθλους που βρίσκονται στο πλευρό μας όπου κι αν αγωνιζόμαστε. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα κατακτήσουμε το EuroCup, θα πετύχουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία μας και ότι την επόμενη σεζόν θα εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σύλλογο και τη χώρα μας στην EuroLeague», δήλωσε ο πρόεδρος της Μπεσίκτας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου.