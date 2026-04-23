Ο Κάιλ Άλμαν συμφώνησε με την Παρτίζαν, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ισπανικού «Encestando» για να ενισχύσει τους Σέρβους στη θέση των γκαρντ.

Σε συμφωνία με τον Κάιλ Άλμαν για την επόμενη σεζόν φαίνεται να έχει έρθει η Παρτίζαν, όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα «Encestando», προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Ζόαν Πενιαρόγια.

Ο Αμερικανός γκαρντ τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκ Τέλεκομ, ενώ τις δύο προηγούμενες χρονιές φόρεσε τη φανέλα της Μπεσίκτας υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς. Στην καριέρα του, έχει αγωνιστεί ακόμη στην Παρί, τη VEF Ρίγα και το Λαύριο, απ’ όπου ο 28χρονος άσος ξεκίνησε την καριέρα του το 2019.

Πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ, αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχε 10.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Τη φετινή σεζόν με την Μπεσίκτας ήταν πολύ καλός στο Eurocup, όπου είχε 14.3 πόντους μέσο όρο και 3.6 ασίστ ανά αγώνα, γι' αυτό και συμπεριλήφθηκε στην πρώτη πεντάδα της διοργάνωσης.

Στο πρωτάθλημα της Τουρκίας, μετρούσε 12.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και σχεδόν ένα κλέψιμο ανά αγώνα. Έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, αλλά πηγαίνοντας στην Παρτίζαν η αλήθεια είναι πως θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Euroleague.

Οι συζητήσεις του Κάιλ Άλμαν με την Παρτίζαν είναι στο τελικό στάδιο και απομένει να αποσαφηνιστεί εάν θα αποκτηθεί άμεσα ή θα ισχύσει η συμφωνία από το τέλος της σεζόν.

Πάντως, ως τώρα η διοίκηση της σερβικής ομάδας έχει προχωρήσει στην επέκταση του συμβολαίου του Κάρλικ Τζόουνς, ενώ απέκτησε και τον Ζοφρί Λοβέρν.

