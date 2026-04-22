Η Μπουργκ σόκαρε την Μπεσίκτας και έκανε το πρώτο βήμα για την επόμενη EuroLeague!

Η Μπουργκ έφυγε με το «διπλό» από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 60-72 και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των τελικών του EuroCup, με φόντο τη συμμετοχή στη EuroLeague της σεζόν 2026/27.

Η Μπουργκ πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην Akatlar Arena, αφού επιβλήθηκε της Μπεσίκτας με 60-72 και άνοιξε λογαριασμό στη σειρά των τελικών του EuroCup. Το Game 2 των τελικών θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου στη Γαλλία, με την Μπουργκ να διεκδικεί τη νίκη ώστε να κατακτήσει τον τίτλο και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague.

Όσον αφορά την Μπεσίκτας, οι Τούρκοι θα ψάξουν την ισοφάριση ώστε η σειρά να επιστρέψει στην έδρα τους για τον τρίτο τελικό, την 1η Μαΐου. Ο Άνταμ Μοκόκα έκανε τη διαφορά για την Μπουργκ, σημειώνοντας 14 πόντους και εννέα ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες του Άντε Ζίζιτς (13 π., 8 ριμπ.) δεν ήταν αρκετές για την Μπεσίκτας, που πλέον δεν έχει περιθώριο για νέα απώλεια στη σειρά των EuroCup Finals.

Tα δεκάλεπτα: 10-18, 26-35, 41-55, 60-72

