Η Μπουργκ σόκαρε την Μπεσίκτας και έκανε το πρώτο βήμα για την επόμενη EuroLeague!
Η Μπουργκ πέτυχε τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην Akatlar Arena, αφού επιβλήθηκε της Μπεσίκτας με 60-72 και άνοιξε λογαριασμό στη σειρά των τελικών του EuroCup. Το Game 2 των τελικών θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου στη Γαλλία, με την Μπουργκ να διεκδικεί τη νίκη ώστε να κατακτήσει τον τίτλο και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην επόμενη EuroLeague.
Όσον αφορά την Μπεσίκτας, οι Τούρκοι θα ψάξουν την ισοφάριση ώστε η σειρά να επιστρέψει στην έδρα τους για τον τρίτο τελικό, την 1η Μαΐου. Ο Άνταμ Μοκόκα έκανε τη διαφορά για την Μπουργκ, σημειώνοντας 14 πόντους και εννέα ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, οι προσπάθειες του Άντε Ζίζιτς (13 π., 8 ριμπ.) δεν ήταν αρκετές για την Μπεσίκτας, που πλέον δεν έχει περιθώριο για νέα απώλεια στη σειρά των EuroCup Finals.
Tα δεκάλεπτα: 10-18, 26-35, 41-55, 60-72
Μπεσίκτας-Μπουργκ 0-1
- Game 1: 60-72
- Game 2: 28/04
- Game 3: 01/05 (αν χρειαστεί)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.