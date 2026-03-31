Το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Eurocup έκανε η Μπεσίκτας που επικράτησε με 91-72 της Μπαχτσεσεχίρ. Προβάδισμα και για την Τουρκ Τέλεκομ κόντρα στη Μπουργκ.

Εντυπωσιακή ήταν η Μπεσίκτας κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ στον πρώτο ημιτελικό του Eurocup. Το τελικό 91-72 τα είπε όλα για την εικόνα του ματς και έτσι προηγείται με 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Για τους νικητές ο Μάθιους τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ από την πλευρά των ηττημένων ο Φλιν είχε 19 πόντους και 6 ριμπάουντ. O πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Χέιλ τελείωσε το ματς με 12 πόντους.

Mάλιστα η Μπεσίκτας μετρά 11 νίκες σε 11 εντός έδρας ματς φέτος στο Eurocup. Φοβερή δουλειά ο Αλιμπίγεβιτς.

Πάρτι και για Τουρκ Τέλεκομ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το ματς με την Μπουργκ η Τουρκ Τέλεκομ. Η ομάδα από την Τουρκία δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με 99-71 εκτός έδρας και έτσι να πάρει προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών του Eurocup.

Για τους ηττημένους ο Μοκοκά τελείωσε το ματς με 16 πόντους και ο Γκατσ είχε 15 πόντους. Κορυφαίος των νικητών ο Άλμαν με 19 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ο Τριφούνοβιτς είχε 15 πόντους και ο Μπάνκστον μέτρησε 11 με 7 ριμπάουντ.