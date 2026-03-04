Ο Αθηναϊκός επέστρεψε στους τελικούς του EuroCup Women έπειτα από 16 χρόνια και θα παλέψει για τον τίτλο απέναντι στη Μερσίν. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στον Βύρωνα.

Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βιλνέβ, ωστόσο σφράγισε την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup Women, καθώς υπερασπίστηκε το +13 της νίκης του στον Βύρωνα. Έτσι, η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου επέστρεψε σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από το 2010 και πλέον θέλει να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, αντιμετωπίζοντας στους τελικούς τη Μερσίν.

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στον Βύρωνα στις 2 Απριλίου και ο δεύτερος στην Τουρκία στις 9 Απριλίου. Στην περίπτωση που κάθε ομάδα πετύχει από μία νίκη, ο τίτλος θα κριθεί στη διαφορά πόντων.

EuroCup Women Finals