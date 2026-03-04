Αθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών του EuroCup Women
Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βιλνέβ, ωστόσο σφράγισε την πρόκριση στους τελικούς του EuroCup Women, καθώς υπερασπίστηκε το +13 της νίκης του στον Βύρωνα. Έτσι, η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου επέστρεψε σε ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από το 2010 και πλέον θέλει να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, αντιμετωπίζοντας στους τελικούς τη Μερσίν.
Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στον Βύρωνα στις 2 Απριλίου και ο δεύτερος στην Τουρκία στις 9 Απριλίου. Στην περίπτωση που κάθε ομάδα πετύχει από μία νίκη, ο τίτλος θα κριθεί στη διαφορά πόντων.
EuroCup Women Finals
- Πέμπτη 2 Απριλίου: Αθηναϊκός-Μερσίν
- Πέμπτη 9 Απριλίου: Μερσίν-Αθηναϊκός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.