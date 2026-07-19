Ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Ιβάνα Γιακούμπτσοβα, η οποία αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2025-26.

Το δρομολόγιο... Πειραιάς-Βύρωνας θα κάνει η Σλοβάκα σέντερ, καθώς τη χρονιά που ολοκληρώθηκε αποτέλεσε μέλος του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα Ιβάνα Γιακούμπτσοβα (32xρ., 1μ.98) είχε με τις «ερυθρόλευκες» κατά μέσο όρο 8.6 πόντους και 3,3 ριμπάουντ στο ελληνικό πρωτάθλημα, σουτάροντας με 41,5% στο τρίποντο.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού

«Από τον Πειραιά στον Βύρωνα και η Ivana Jakubcova έρχεται να ενισχύει τη frontline του Αθηναϊκού Qualco.

Το θόλωμα στη φωτογραφία για το teaser της μεταγραφής δεν ήταν και ιδιαίτερα δυσδιάκριτο και ο γρίφος λύθηκε…

«We played on the same team, but we were not teammates…

We shared the route, but not the time…

We share the same name, but not the same country…

We shared a summer adventure, but not the trophy…

If added together we make the perfect 10!

𝐖𝐡𝐨 𝐚𝐦 𝐈?»

Ο Αθηναϊκός Qualco καλωσορίζει στην οικογένειά του την δεύτερη Ιβάνα, με την Ιβάνα Γιακούμπτσοβα (32xρ., 1μ.98) να ακολουθεί το ίδιο δρομολόγιο με το περυσινό της Ιβάνας Ράτζα και από τον Ολυμπιακό έρχεται στον Βύρωνα για να φορέσει τη φανέλα του Αθηναϊκού Qualco.

Η Ivana Jakubcova αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν με τα ερυθρόλευκα και είχε σε 20 ματς και με μέσο όρο συμμετοχής τα 20 λεπτά 8.6 πόντους και 3,3 ριμπάουντ στο ελληνικό πρωτάθλημα με 41,5% έξω από τα 6μ.75, ενώ στην Euroleague είχε 7.7 πόντους και 3.7 ριμπάουντ και στο EuroCup 9.5 πόντους και 3.3 ριμπάουντ με 43% στα σουτ των τριών πόντων. Η 32χρονη φόργουορντ/σέντερ είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σλοβακίας και στην καριέρα της έχει αγωνιστεί σε Πιεστάνσκε, Λε Μούρα Λουκα, Λούμπλιν, Ανζέ, Ραγκούσα, Τζιρόνα και Geas Basket. Έχει αποφοιτήσει από το κολέγιο της Ν. Καλιφόρνια, ενώ φοίτησε επίσης στο Murray State και στο Kentucky.

Στις πρώτες της δηλώσεις ως παίκτρια του Αθηναϊκού στάθηκε στα στοιχεία που βρίσκει ερχόμενη στην ομάδα, και σε όσα φιλοδοξεί να πετύχει με τη φανέλα της. «Είμαι ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στον Αθηναϊκό, ένα σύλλογο, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα υψηλότερα στάνταρ αριστείας. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από εξαιρετικούς ανθρώπους και σκληρά εργαζόμενους επαγγελματίες και θεωρώ ότι αυτή η κουλτούρα και το πάθος θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους που έχουμε στην Ελλάδα και στην EuroLeague. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία, και θα δώσω ό,τι έχω για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».