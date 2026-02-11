Ο Άρης φιλοξενείται στην «ΒΤarena» στο Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας (11/02, 18:00) όπου θέλει μόνο τη νίκη για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Eurocup.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά για τον Άρη ενόψει του σημερινού αγώνα με αντίπαλο την Κλουζ. Κερδίζει; Παίρνει το εισιτήριο της επόμενης φάσης και αποκλείει τους Ρουμάνους. Χάνει; Αποκλείεται από την επόμενη φάση και η πρόκριση πάει στην Κλουζ.

Εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος, λοιπόν, το πόσο κομβικό είναι αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες αλλά στην προκειμένη περίπτωση όλο το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται πάνω στον Άρη. Αμφότερες οι ομάδες έχουν 8-9 ρεκόρ ισοβαθμώντας στην 6η προνομιούχο θέση, όπερ και σημαίνει ότι η νίκη είναι μονόδρομος.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι φτάσαμε να παίξουμε την πρόκριση σ’ ένα παιχνίδι. Η εικόνα της ομάδας είναι καλή στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Νιώθουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση κι αυτό πρέπει να αποδείξουμε για να πάρουμε την πρόκριση. Η ομάδα είναι διαφορετική μετά από εκείνο το παιχνίδι με το Περιστέρι, επαναλαμβάνω όμως ότι, πρέπει να ενισχύσουμε την καλή εικόνα» ήταν τα λόγια του αρχηγού του Άρη, Λευτέρη Μποχωρίδη.

Στο παιχνίδι του α΄ γύρου στο «Αλεξάνδρειο» ο Άρης είχε γνωρίσει την ήττα από την Κλουζ με 88-98 (Άντζουσιτς 20, Νούα 20 - Κρικ 27, Μολιναρ 18)

Το τζάμπολ του αγώνα στην «ΒΤarena» θα δοθεί στις 18:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.