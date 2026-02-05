Σελέν Ερντέμ: Αποθεώθηκε στο Telekom Center Athens (vid)

Θερμό χειροκρότημα για τη Σελέν Ερντέμ στο Telekom Center Athens πριν το τζάμπολ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού!

Με δύο ελληνικές ομάδες να παίζουν για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους αγώνες μπάσκετ γυναικών (Αθηναϊκός θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Αβενίδα). Ο Παναθηναϊκός της Σελέν Ερντέμ υποδέχεται τη Μερσίν του Τζώρτζη Δικαιουλάκου στο «Telekom Center Athens» για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup.

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, κατά την είσοδό της στο Telekom Center, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που έδωσαν το «παρών» για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τζάμπολ, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σελέν Ερντέμ, η οποία έλαβε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Η προπονήτρια έκανε την είσοδό της στο παρκέ με σφιγμένη γροθιά!

Να θυμίσουμε πως στο προηγούμενο ματς που έλαβε χώρα στο Telekom Center, οι «πράσινες» έσπασαν το πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης.

     

