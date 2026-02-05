Σελέν Ερντέμ: Αποθεώθηκε στο Telekom Center Athens (vid)
Με δύο ελληνικές ομάδες να παίζουν για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους αγώνες μπάσκετ γυναικών (Αθηναϊκός θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Αβενίδα). Ο Παναθηναϊκός της Σελέν Ερντέμ υποδέχεται τη Μερσίν του Τζώρτζη Δικαιουλάκου στο «Telekom Center Athens» για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup.
Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, κατά την είσοδό της στο Telekom Center, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που έδωσαν το «παρών» για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τζάμπολ, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σελέν Ερντέμ, η οποία έλαβε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Η προπονήτρια έκανε την είσοδό της στο παρκέ με σφιγμένη γροθιά!
Να θυμίσουμε πως στο προηγούμενο ματς που έλαβε χώρα στο Telekom Center, οι «πράσινες» έσπασαν το πανελλήνιο ρεκόρ προσέλευσης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.