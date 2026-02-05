Ένας Έλληνας σε τουρκικό πάγκο, μία Τουρκάλα σε ελληνικό πάγκο: Το ματς όπου γράφεται ιστορία!

Σπουδαία ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών σήμερα (5/2), καθώς δύο ελληνικές ομάδες θα διεκδικήσουν μία θέση στα ημιτελικά του EuroCup Γυναικών. Ο Αθηναϊκός θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Αβενίδα, ενώ στο «Telekom Center Athens», ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να καταρρίψει ξανά το ρεκόρ προσέλευσης απέναντι στη Μερσίν.

Το ελληνικό στοιχείο θα είναι έντονο στο ματς των Πρασίνων με τις Τουρκάλες, καθώς η Σελέν Ερντέμ θα τεθεί αντιμέτωπη με έναν από τους πιο καταξιωμένους προπονητές στο μπάσκετ γυναικών, τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο.

Ο 57χρονος κόουτς έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία ως προπονητής σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στα τμήματα υποδομών του Παλαιού Φαλήρου και ακολούθως στην Ακαδημία Ηλιούπολης. Εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Μίλωνα, συμβάλλοντας στην άνοδο του συλλόγου στην Α1, ενώ στη συνέχεια θήτευσε στον Α.Ο. Δάφνης και στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2002. Ακολούθησαν συνεργασίες με τον Πανιώνιο, τον Α.Σ. Παπάγου και τον Πανελλήνιο.

Η διεθνής καταξίωση ήρθε με την Αθηναϊκό, όπου κατέκτησε δύο αήττητα πρωταθλήματα Ελλάδας και το ιστορικό Triple Crown του 2010, περιλαμβανομένου του EuroCup Γυναικών. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Λότος Γκντίνια, τη Φενέρμπαχτσε, Ταργκοβίστε, τη Ναντέζντα Ορενμπούργκ, την Πολκοβίτσε και τη Shanxi Xing Rui της Κίνας.

Από το 2021 έως το 2025 οδήγησε τη Famila Schio σε πολλαπλούς τίτλους στην Ιταλία, σε Final 4 και Final 6 Ευρωλίγκας, πριν αναλάβει τη Μερσίν τον τελευταίο χρόνο.

Η Μερσίν θεωρείται η πιο ισχυρή ομάδα φέτος στο EuroCup και φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ήρθε στα Play Offs του EuroCup από τη Euroleague, που τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της, αλλά μετά έκανε σημαντικές προσθήκες και ενισχύθηκε. Στον Α' γύρο των Play Offs του EuroCup Γυναικών, απέκλεισε με δύο νίκες τη Ραπίντ Βουκουρεστίου (82-78 εκτός, 95-87 εντός) πριν παίξει με τη Κιμπίρκστις.

Αγγίζει τα 5.000 εισιτήρια η προπώληση

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αρχίζει να στοχεύει σταδιακά στο παιχνίδι με τη Μερσίν και η προπώληση πλησιάζει τα 5.000 εισιτήρια μέχρι στιγμής.

Οι φίλαθλοι που ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

